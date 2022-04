Un match nul au goût de victoire pour les Sang et Or. Lens a arraché un point inespéré sur sa pelouse face à Nantes, samedi, lors de la 35e journée de Ligue 1 (2-2). Menés puis réduits à dix après l'expulsion de Jean-Louis Leca (19e), les Nordistes comptaient même deux buts de retard à la pause sur un doublé de Moses Simon (8e et 32e). Ils ont pourtant trouvé la force de réduire le score par David Pereira Da Costa (67e) avant d'égaliser sur un penalty d'Arnaud Kalimuendo (81e). Lens reste 7e mais revient à 2 longueurs de Strasbourg, 5e. Nantes est 9e.

En pleine forme avant ce match, les Nordistes regardaient vers le Top 5 pendant que les Canaris pensaient déjà, de leur propre aveu, à la finale de Coupe de France le week-end prochain. Ce sont pourtant les visiteurs qui, avec plus de vivacité et de percussion, ont mieux entamé cette rencontre et mis la pression sur une défense lensoise empruntée. Simon s'est vite montré et a sollicité Leca, ui a détourné sa frappe axiale (6e). Après un long dégagement d'Alban Lafont et une déviation de Marcus Coco, l'attaquant nigerian est revenu à la charge et ouvert le score cette fois (0-1, 8e).

Simon diabolique

Evoluant avec le soleil dans les yeux, Leca et sa défense ont encore été surpris sur un long ballon de Lafont vers Simon. Le gardien a même percuté violemment le Nantais en sortant de sa surface et a été expulsé (19e). Comme devant le PSG lors de la prédécente journée (1-1), Lens s'est retrouvé à 10 et Franck Haise a dû remplacer Prezmyslaw Frankowski pour faire entrer Walker Farinez. Positionnée trop bas, son arrière est restée fébrile et a encore craqué face à l'intenable Simon qui s'est offert un doublé en suivant une frappe de Wylian Cyprien mal repoussé par Farinez (0-2, 32e).

