Monaco – Angers : 2-0

Monaco ne s'arrête décidément plus. L'ASM vient d'enchaîner une septième victoire de rang en championnat sur sa pelouse contre Angers. Grâce à un but contre son camp d'Abdoulaye Bamba (1-0, 42e) puis une nouvelle réalisation de Wissam Ben Yedder (2-0, 60e), le club de la Principauté répond au Stade Rennais pour rester à hauteur des Bretons au classement avec 62 points. La lutte pour la troisième place et la Ligue des champions s'annonce palpitante dans les prochaines semaines. Dans le dur depuis début février, Angers ne sort pas de son côté de sa spirale négative mais garde une petite marge (4 pts) sur Saint-Etienne (18e).

Ce que l'on retient : La série de Monaco, qui ne lâche rien dans la course à la C1.

Lorient – Stade de Reims : 1-2

L'effet Moustoir n'a cette fois-ci pas eu lieu. Les Merlus, qui restaient sur deux victoires de rang à domicile, ont chuté face à Reims devant leurs supporters, malgré le but de Terem Moffi (1-1, 37e). Après la gifle reçue la semaine passée face au Stade Rennais (5-0), les Lorientais ont manqué de réalisme et vont devoir lutter encore pour assurer leur présence en L1. A l'inverse, Reims valide mathématiquement son maintien dans l’élite grâce aux buts d'Arber Zeneli (0-1, 17e) et El Bilal Touré (1-2, 59e).

Ce que l'on retient : Lorient continue de trembler.

Brest - Clermont : 2-0

Il n’aura fallu que deux minutes à Clermont pour laisser filer une énorme opportunité. En supériorité numérique après l’exclusion logique de Del Castillo (23e), les hommes de Pascal Gastien ont globalement dominé la rencontre mais ils n’ont jamais su être efficaces. Tout le contraire de Brest, qui a parfaitement exploité sa première situation avec le premier but de la saison de Brassier (60e). Mounié a fait le break quelques secondes plus tard (62e) et laisse Clermont en gros danger, avec deux d’avance sur la place de barragiste occupée par Saint-Etienne.

Ce que l'on retient : Clermont ne veut décidément pas se mettre à l'abri.

Montpellier - Metz : 2-2

Et si les Messins avaient laissé échapper leur maintien ? Les joueurs de Frédéric Antonetti avaient pourtant réussi quatre-vingt premières minutes de très haut niveau, récompensées de deux buts de Delaine (24e) et Mapouta (70e). Mais Metz a raté une énorme balle de 0-3 et, comme souvent et encore plus pour une équipe qui joue le maintien, il l’a payé. Souquet a réduit le score d’une belle tête (80e) et sur une ultime glissade de Kouyaté, Montpellier a égalisé grâce à Wahi (90e+1e). Avec toujours 6 points de retard sur le 18e, Saint-Etienne, Metz a sans doute dit adieu à ses derniers espoirs de maintien.

Ce que l'on retient : La relégation n'est pas officielle mais presque pour Metz.

