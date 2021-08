Le PSG n'est pas encore au complet, mais sa puissance de frappe fait déjà mal. Les joueurs de Mauricio Pochettino sont allés s'imposer sur la pelouse de Brest, vendredi, en ouverture de la 3e journée de Ligue 1 (2-4). Ils comptent trois succès et pointent en tête du classement grâce à leur potentiel offensif symbolisé par les buts d'Ander Herrera (23e), Kylian Mbappé (36e), Idrissa Gueye (73e) et Angel Di Maria (90e). Mais les Parisiens ont également montré des failles défensives, que Franck Honorat (42e) et Steve Mounié (85e) ont su exploiter.

Ligue 1 Messi et Neymar ne seront pas à Brest, Di Maria et Verratti de retour IL Y A 12 HEURES

Plus d'infos à venir...

Ligue 1 Le PSG est prévenu : Pour le Real, ce sera "Mbappé ou rien" IL Y A 14 HEURES