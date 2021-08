Angers - Rennes : 2-0

Trois jours après s’être imposé à Rosenborg (1-3) et avoir validé, par la même occasion, son billet pour la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence, Rennes a vécu un après-midi plus compliqué, ce dimanche à Angers. L’expulsion de Loïc Badé, survenue juste avant la pause (43e), a mis en difficulté les hommes de Bruno Genesio. Le but de Sofiane Boufal (57e), concédé à la suite d’une invraisemblable erreur d’Alfred Gomis, les a plombés. Celui de Mohamed-Ali Cho (88e) les a achevés. Le SCO, auteur d’une nouvelle prestation consistante, prend la tête du classement.

Ce que l’on retient : Une troisième victoire en quatres matches et une place de leader provisoire : pas de doute, le tube de l’été, c’est bel et bien Angers.

Lens Lorient : 2-2

Les deux équipes nous avaient habitué à des affiches spectaculaires la saison dernière, avec cinq buts à l'aller comme au retour. Et elles sont reparties sur les mêmes bases dans cette Ligue 1 version 2021-2022. Dans une première période débridée (17 tirs), Jonathan Clauss a ouvert le score pour Lens (24e), avant que Lorient ne retourne la situation en quelques minutes. Armand Laurienté d'abord (27e), Thomas Monconduit ensuite (35e) ont permis aux Merlus de regagner les vestiaires avec l'avantage au score. Mais c'était sans compter sur l'un des buts de la journée : celui de Seko Fofana, auteur d'une volée du gauche en pivot après s'être levé le ballon du droit (70e). Simon Banza aurait pu arracher la victoire, mais il a manqué le cadre en fin de rencontre (81e).

Ce que l'on retient : Deux équipes toujours aussi agréables à voir jouer, et qui restent logiquement installées en première partie de tableau.

