Nice enchaîne et confirme son joli début de saison. Après les regrettables événements du match contre Marseille dimanche dernier, le Gym est reparti de l'avant en corrigeant Bordeaux dans une Allianz Riviera à huis clos, samedi, dans le cadre de la 4e journée de Ligue 1 (4-0). Partis très fort, les Aiglons ont fait la différence en première période grâce à Justin Kluivert (7e) et Amine Gouiri (33e et 42e s.p). Ils ont géré ensuite avant d'inscrire un nouveau but en fin de match par Khéphren Thuram-Ulien (85e). Nice avait déjà battu Lille sur le même score (2e j) et n'a toujours pas encaissé le moindre but.

Malgré l'absence de public et le forfait de Kasper Dolberg, Nice, qui venait d'officialiser le recrutement d'Andy Delort , a entamé la rencontre de belle manière et s'est tout de suite procuré une énorme double occasion avec une tête de Kluivert repoussée par Benoît Costil et une reprise de Gouiri passée de peu au-dessus (2e). Les Aiglons ont étouffé des Bordelais passifs et Hicham Boudaoui s'est joué de Ricardo Mangas pour passer sur la droite et servir idéalement en retrait Kluivert pour l'ouverture du score de près (1-0, 7e).

Le joueur prêté par la Roma avait inscrit son premier but en Ligue 1 et Nice aurait pu poursuivre sur sa lancée mais a préféré se replier et céder le ballon aux visiteurs. Bordeaux a ainsi très vite réagi et Sekou Mara a incroyablement loupé le cadre sur sa tête seul au second poteau sur un centre parfait de Gideon Mensah (12e). Rémi Oudin, lui, a obligé Walter Benitez à capter sa reprise croisée (23e) tandis qu'Issouf Sissokko a raté la cible sur sa reprise en bonne position (26e).

Kluivert et Gouiri font des dégâts

Amine Gouiri Crédit: Getty Images

Bordeaux avait clairement raté le coche car Nice attendait les contres. Si Gouiri a manqué de précision dans son tir après avoir dribblé un Laurent Koscielny dépassé (20e), il a ensuite trompé Costil au bout d'un contre axial mené par son compère Kluivert (2-0, 33e). Le Néerlandais de 22 ans a pourtant dû sortir sur blessure et céder sa place à son compatriote Calvin Stengs qui a effectué des débuts plutôt discrets (35e). Gouiri, lui, est resté en pleine lumière et a poussé Koscielny à concéder un penalty qu'il a transformé pour s'offrir un doublé synonyme de troisième but cette saison (3-0, 42e).

Le coach bordelais Vladimir Petkovic a bien tenté de redresser la barre en lançant Samuel Kalu et Timothée Pembélé à la reprise tout en revenant à une défense à quatre. Son équipe a gagné en solidité mais perdu toute son inspiration offensive et sa cohérence collective et n'a pas pu inquiéter des Aiglons qui géraient tranquillement les débats. Tout juste sorti du banc, Thuram-Ulien est même allé corser l'addition au bout d'un contre axial parti du rond central (4-0, 85e). Après deux matches nuls encourageants contre l'OM (2-2) et Angers (1-1), Bordeaux retombe dans ses travers et n'a toujours pas gagné cette saison. Nice, de son côté, lance de jolies promesses.

