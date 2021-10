Les Tops

Quand Paris s'y met...

Paris ne brille pas. Paris ne convainc pas. Mais Paris s'en sort toujours . Toujours incapable de mettre en place le jeu que l'on attend d'elle, l'équipe parisienne peut encore compter sur sa résilience. C'est bien simple : le vice-champion de France en titre s'est retrouvé mené lors de trois de ses quatre derniers matches toutes compétitions confondues. Mais face à Angers, Leipzig et Lille, les hommes de Mauricio Pochettino ont eu le dernier mot à chaque fois. Et cela avait déjà été le cas face à Lyon ou même Troyes plus tôt dans la saison. Preuve que quand les Parisiens se retroussent les manches, ils sont capables de tout.

Khazri, la plus belle des récompenses

On n’est pas surpris parce que ça fait sept ou huit fois qu’il l'essaie, rien que depuis le début de saison", a souligné son entraîneur Claude Puel après la rencontre. Le Tunisien s'est obstiné. Et nos yeux le remercient. Il a essayé, souvent. Et insisté, longtemps. Et ça a fini par payer. Depuis le début de la saison, Wahbi Khazri a tenté plusieurs fois de surprendre les gardiens adverses avec des lobs improbables. A Metz, il a récidivé. Et Bingo. D'une frappe sublime de 68 mètres, le milieu de terrain de Saint-Etienne a permis à son équipe de décrocher un point . Lui s'est offert un record : personne n'avait marqué de plus loin que lui en Ligue 1 . "", a souligné son entraîneur Claude Puel après la rencontre. Le Tunisien s'est obstiné. Et nos yeux le remercient.

Lopes infranchissable

Ces derniers temps, l'OL avait pris la fâcheuse habitude de flancher aussi bien au début qu'à la fin de ses matches. Cette fois, les Gones ont fait le dos rond. Et ils le doivent en grande partie à leur gardien, Anthony Lopes. Face à Lens, l'international portugais a réussi sept parades, dont une très spectaculaire sur une reprise de Kakuta dès l'entame du second acte. A l'arrivée, Lyon s'est imposé (2-1) . Et peut remercier son portier.

La Meinau est gâtée

Un succès 5-1 contre Saint-Etienne le 17 octobre, une démonstration face à Lorient dimanche (4-0) : le public de la Meinau en a pour son argent des dernières semaines. Face aux Merlus, le trio Ajorque-Diallo-Thomasson a régalé pour offrir un succès facile au Racing, qui donc a enchaîné un deuxième succès de rang à la maison, le quatrième en cinq matches dans cet exercice. Strasbourg est septième de Ligue 1 mais présente le quatrième bilan à domicile. Avec, en bonus, la meilleure attaque de l'élite en championnat sur sa pelouse, avec 17 réalisations.

Ludovic Ajorque (Strasbourg) célèbre l'ouverture du score face à Lorient - 12e journée de Ligue 1 (31/10/2021) Crédit: Getty Images

Les flops

Le SCO ne tient pas le score

En deuxième période, on a trop subi", a confié Romain Thomas sur Prime Video après Angers, c'est... l'anti-PSG. Parfois très plaisants dans le jeu, les hommes de Gérard Baticle ont cependant un gros problème : ils ont beaucoup, beaucoup de mal à tenir le score. Lors de leurs trois dernières rencontres, les Angevins ont toujours ouvert le score. Pourtant, ils n'ont pris qu'un point au total, face à Saint-Etienne, après avoir mené... de deux buts. Alors certes, le SCO a aussi payé des décisions arbitrales erronées , notamment au Parc. Mais l'équipe n'est pas irréprochable non plus. "", a confié Romain Thomas sur Prime Video après la défaite contre Nice (1-2) , dimanche. Où Andy Delort a marqué son deuxième but dans le temps additionnel.

La joie de l'OGC Nice, qui congratulent Andy Delort, double buteur à Angers en Ligue 1, le 31 octobre 2021 Crédit: Getty Images

Reims a encore rebouché le champagne

"Ils ont pressé un peu plus haut, nous on a été un peu prétentieux après le 2-0, on croyait qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher le 3e but. C'était une erreur. On a mis des joueurs pour continuer d'attaquer, pas pour seulement défendre, les remplaçants n'ont pas été au niveau des titulaires", a-t-il lâché. L'ancien coach de l'ASSE l'avait mauvaise, et il y a de quoi : son équipe n'a pris qu'un point sur ses quatre derniers déplacements. Reims a encore craqué. Comme contre Troyes la semaine dernière (1-2), la formation d'Oscar Garcia a été renversée à Bordeaux dimanche (3-2) après avoir mené à la mi-temps. Au Matmut Atlantique, le scénario fut même encore plus cruel, puisqu'elle menait 2-0 à vingt minutes du terme après avoir fait le break à l'heure de jeu. Ce à quoi l'entraîneur espagnol n'a que peu goûté, naturellement., a-t-il lâché. L'ancien coach de l'ASSE l'avait mauvaise, et il y a de quoi : son équipe n'a pris qu'un point sur ses quatre derniers déplacements.

Monaco ne sait plus voyager

Tout allait bien pour Monaco avant son déplacement à Lyon, le 16 octobre dernier. Quatre matches de rang sans défaite pour trois victoires consécutives : l'ASM semblait avoir trouvé son rythme de croisière. Mais le club du Rocher a chuté sur la pelouse de l'OL (2-0). Il s'est bien repris contre Montpellier lors de la 11e journée (3-1)… avant de tomber de nouveau à Brest (2-0), qui n'avait pas encore gagné cette saison. Deux défaites de suite sur le même score à l'extérieur, sans le moindre but marqué. Ben Yedder, Volland et les autres vont devoir retrouver la recette loin de Louis-II.

Bayo, la semaine difficile

"Pour Bayo, c'était une semi-sanction mais il n'était pas apte à débuter", a précisé Pascal Gastien à son sujet. Tout le monde aura à cœur de rapidement tourner la page. S'il avait jusqu'ici fait parler de lui pour ses buts et sa très belle adaptation à la Ligue 1, Mohamed Bayo a indéniablement connu sa semaine la plus compliquée depuis qu'il évolue dans l'élite. Impliqué dans un accident de la route à la suite duquel il a été placé en garde à vue – le tout quelques heures après son but contre Nantes dimanche dernier - l'attaquant clermontois a publié un communiqué dès lundi pour s'excuser. De retour à l'entraînement dans la semaine, le joueur de 23 ans était en revanche sur le banc au coup d'envoi du match face à l'OM (0-1) dimanche soir. Entré à une demi-heure du terme, il n'a pas vraiment convaincu, avec notamment une balle d'égalisation manquée sur une frappe du droit dévissée.a précisé Pascal Gastien à son sujet. Tout le monde aura à cœur de rapidement tourner la page.

