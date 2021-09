L’Olympique de Marseille a montré du caractère mais cela n’aura pas suffi. Dans un match totalement fou au niveau de l’intensité, Marseille s’est fait surprendre par une équipe lensoise plus qu’opportuniste (3-2). Une défaite malgré de nombreuses occasions pour les hommes de Jorge Sampaoli qui laissent leur seconde place du classement à leurs adversaires du soir, malgré un match en retard.

A l’approche de ce match, il semblait normal de s’attendre à un spectacle de qualité, tant le début de saison des deux équipes était bon. Ce match restera sûrement comme l’un des plus beaux de la saison entière. Très rapidement, le ton a été montré par les Olympiens, très entreprenants avec le ballon. Pourtant, l’ouverture du score est arrivée très vite du côté du RC Lens grâce à un pénalty accordé suite à une main de Pape Gueye dans la surface. Un pénalty qui a fait bondir les supporters puisqu’il a été délivré presque deux minutes après l’acte, après consultation de l’assistance vidéo. Florian Sotoca n’a pas tremblé pour permettre à son équipe de prendre l’avantage (9e).

Payet avait ramené l'OM à hauteur

On a longtemps cru à une égalisation pour l’OM après ce premier but, tant le ballon ne semblait pas vouloir quitter leurs pieds. Mais c’est bien le Polonais Przemyslaw Frankowski qui s’est octroyé le droit de mettre le second but de la rencontre, sur une magnifique frappe en lucarne (27e). Malgré l’écart, le soutien du Vélodrome semblait faire exulter une équipe marseillaise pourtant dominatrice dans le jeu. Une domination qui s’est traduite par l’égalisation d’un excellent Dimitri Payet, tout d’abord par un superbe coup-franc (33e), puis par un pénalty juste avant la pause (45+2e).

Une égalisation qui laissait présager une seconde période de grande qualité. Les supporters y ont eu droit. A de très nombreuses reprises, les Marseillais ont frôlé l’exploit, notamment avec la superbe frappe de Cengiz Under sur la barre (56e). Malheureusement pour Sampaoli, c’est bien Lens qui a mis l’unique but de cette rencontre sur un superbe centre de Sotoca pour la tête de Wesley Saïd, entré en jeu quelques minutes plus. Cet OM-Lens a été un match exceptionnel, tant par l’intensité que par le dénouement, qui laissera finalement un goût amer aux Marseillais. L’OM laisse d’ailleurs sa seconde place à son bourreau du soir, qui réalise, grâce notamment à un excellent Franck Haise, un superbe début de saison.

