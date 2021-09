Battu à Lorient, Nice reprend sa marche en avant. Dans un match plus qu’abouti à Saint-Etienne samedi, les hommes de Christophe Galtier ont enterré ceux de Claude Puel, en grande difficulté depuis le début du championnat (0-3). Une nouvelle victoire encourageante pour le reste de la saison niçoise, d’autant qu’elle leur permet de prendre la 3ème place. Les Stéphanois, quant à eux, continuent de sombrer au classement et se retrouvent même en dernière position.

L’OGC Nice version Christophe Galtier continue d’impressionner. Dans un match où le club sudiste a su imposer son tempo, il n’y a que très rarement eu l’ombre d’un espoir pour les Verts. Très rapidement, les Aiglons ont démontré leur très grande qualité sur le plan offensif, avec notamment un bon Amine Gouiri, parfaitement complété par Andy Delort.

Avec l’aide d’un milieu de terrain très efficace, Nice a poussé, tenté, mais a buté sur Stefan Bajic, plutôt bon ce samedi malgré une erreur grossière. Le gardien stéphanois n’a rien pu faire sur le coup-franc de Gouiri dévié par Camara dans son propre but (15e). Un premier but plutôt logique étant donné la physionomie du match.

Bouanga hors du coup, Bajic coupable

Les Verts ont tenté de se rebeller mais les imprécisions de Denis Bouanga, sorti à la mi-temps, n’auront jamais permis aux hôtes de la rencontre de profiter des quelques occasions obtenues. En seconde période, les Niçois ont été moins tranchants, avec un pressing plus bas. L'occasion pour les Verts de se mettre un coup de collier et peut-être égaliser. Pourtant, c’est bien Calvin Stengs qui a mis le second but de la rencontre sur une frappe croisée parfaite sur une contre-attaque causée par un mauvais dégagement de Bajic.

Les Verts ont tenté de sonner la révolte, mais c’était trop tard. Le pénalty sifflé sur Wahbi Khazri en milieu de seconde période aurait pu permettre aux Stéphanois de reprendre du poil de la bête, mais l’international tunisien a été signalé hors-jeu, comme à de trop nombreuses reprises dans ce match. Malgré un temps fort pour les hommes de Claude Puel, la défense niçoise fut bien trop solide, Benitez bien trop efficace.

Profitant d’un bon travail de Da Cunha, Andy Delort en a même profité pour asséner le coup de grâce en fin de rencontre (83e). Une défaite totalement logique pour Saint-Etienne qui continue son très mauvais début de championnat. Nice, de son côté, continue de montrer de très belles choses, et poursuit sa très bonne saison, tout en grimpant provisoirement sur le podium.

