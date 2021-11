Le week-end démarre fort ! À l'issue d’un match spectaculaire qui a tenu toutes ses promesses en termes d’intensité et de suspense, Lens et Angers, deux équipes du top 6, n’ont pas su se départager pour lancer la 15e journée de Ligue 1 (2-2). Ce résultat nul est logique au regard du scénario de la rencontre, même si Lens, mené 1-0, aura sans doute un peu plus de regrets après avoir su se remettre sur le bon chemin au sortir d’une première période ratée. Au classement, le club nordiste conserve ses trois longueurs d’avance sur Angers et revient provisoirement à hauteur de Rennes avec 25 points au compteur.

