Nouvelle contre-performance pour Lille. Alors que les champions en titre semblaient avoir le match en mains grâce à l'ouverture du score de Burak Yilmaz (38e, 0-1), ils ont finalement laissé Saint-Etienne revenir à hauteur à quelques minutes de la fin par Saïdou Sow sur corner (84e, 1-1). Les Dogues ne comptent toujours aucun succès après trois matchs et ne sont que 13e provisoires. Les Verts enregistrent leur troisième match nul et sont 9e.

Lille n'y arrive pas en ce début de saison. Malgré la titularisation de leur recrue Grbic dans les buts et les changements effectués dans le onze par Jocelyn Gourvennec (titularisation de Xeka notamment), les champions ont fait preuve d'une certaine fébrilité en début de match. Bousculés par l'envie stéphanoise, les Lillois ont au moins réussi à rester solides derrière, ne concédant finalement que très peu d'occasion lors d'une première mi-temps fermée.

Yilmaz, encore lui

Le LOSC a même ouvert le score grâce au talent de Burak Yilmaz et à une claquette un peu molle d'Etienne Green (0-1, 38ème). Libérés par ce but, les Lillois ont peu à peu mis le pied sur le ballon et la main sur le match. Plus fluides, ils se sont créés de nombreuses occasions en deuxième période, sans parvenir à doubler la mise. A cause d'un manque de justesse, souvent, notamment sur une glissade de Jonathan David en position idéale (79e), mais aussi du fait du grand match du gardien stéphanois (48e, 55e, 58e, 89e).

En face, les Verts ont fait preuve d'une grande combativité devant leur public. Malgré un trou d'air entre la 30ème et la 60ème minute, ils se sont battus pour revenir. S'ils ont manqué de justesse dans le dernier tiers du terrain, ils ont pu compter sur Saïdou Sow. Le jeune défenseur stéphanois a égalisé d'une tête pleine d'envie pour son premier but en Ligue 1 (84ème, 1-1) sur un corner d'Arnaud Nordin. Il avait déjà réalisé deux interventions décisives en première mi-temps (25e, 37e).

Etienne Green (ASSE) face à l'attaquant du LOSC Jonathan David Crédit: Imago

Lille peut donc avoir des regrets. Les Nordistes n'affichent pas la même maîtrise que l'an dernier. Ils ont contrôlé le match avant de reculer, permettant à Saint-Etienne de se procurer des coups de pied arrêtés. Lâchés par leur défense sur les deux premiers matchs, ils ont cette fois-ci manqué de réalisme offensif et de justesse devant. Les Dogues n'ont toujours pas gagné en trois matchs et sont 13èmes. Saint-Etienne est 9ème.

