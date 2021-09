Un homme accusé d'avoir fait un salut nazi lors du match entre Nice et l'Olympique de Marseille a été placé en détention provisoire vendredi en attendant d'être jugé pour "apologie de crime contre l'humanité", a-t-on appris de source judiciaire. Ce commercial de 31 ans interpellé jeudi, selon le quotidien Nice-Matin, a fait l'objet d'une comparution immédiate vendredi.

Il a obtenu un délai pour préparer sa défense et son procès a été renvoyé au 13 octobre, a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Nice Xavier Bonhomme. Il sera jugé pour "apologie de crime contre l'humanité" et "provocation à la haine à l'occasion d'une manifestation sportive", a-t-il précisé. L'association SOS Racisme qui avait porté plainte deux jours après les faits s'est dite "satisfaite de la réactivité de la justice et du placement en détention provisoire" de cet homme, dans une réaction transmise à l'AFP.

La rencontre Nice-OM du 22 août, interrompue après l'envahissement du terrain par des supporteurs, avait été marquée par de nombreux incidents et une enquête a été ouverte. Un supporteur niçois, auteur d'un coup de pied en direction du meneur de jeu de l'OM, Dimitri Payet, sera jugé le 22 septembre. En attendant, il a été placé sous contrôle judiciaire.

