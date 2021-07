L'Inter Milan avait lâché le morceau il y a un petit peu moins d'une semaine , mais l'on attendait toutefois l'annonce officielle. Elle est arrivée ce mardi, en fin d'après-midi : Achraf Hakimi est bien un nouveau joueur du PSG, où il a signé pour cinq ans, soit jusqu'en 2026. Le transfert du latéral international marocain est estimé à près de 60 millions d'euros hors bonus, un montant que le PSG n'a pas confirmé.

"ressentir beaucoup de fierté" : "Le Paris Saint-Germain m’offre l’opportunité de découvrir un nouveau championnat sous les couleurs d’un des clubs les plus prestigieux du monde. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers, les fans et de ressentir la ferveur extraordinaire qui règne au Parc des Princes." Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s'est lui félicité de ce gros coup : "La signature d'un joueur de cette envergure montre le niveau de nos ambitions. Nous continuons de construire quelque chose de très spécial. [...] Achraf n'a que 22 ans, mais il s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs latéraux de la planète football, et c'est le standard que nous nous fixons au club." Hakimi a expliqué, dans un communiqué publié sur le site du club Le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, s'est lui félicité de ce gros coup :

Un latéral polyvalent, au palmarès déjà fourni

Formé au Real Madrid (où il a remporté la C1), Hakimi s'est véritablement révélé en Allemagne, au Borussia Dortmund, qu'il a rejoint en prêt pour deux saisons entre 2018 et 2020. Porté vers l'offensive, il a impressionné, inscrit 7 buts et délivré 14 passes décisives en 54 matches de Bundesliga. Suffisant pour justifier un transfert de 40 millions d'euros à l'Inter, qu'il va donc quitter après un an à peine, auréolé d'un titre de champion d'Italie et fort d'une nouvelle saison pleine (7 buts et 11 passes en 45 matches).

Latéral droit capable de jouer à gauche, à l'aise dans un rôle de piston occupé chez les Nerazzurri ou à Dortmund, Hakimi offrira plusieurs possibilités tactiques intéressantes au PSG et à Mauricio Pochettino. Deuxième recrue de l'été après Georginio Wijnaldum, il devrait être rejoint par d'autres cadors - Sergio Ramos, dont l'officialisation pourrait également intervenir ce mardi, en tête. L'arrivée du gardien italien Gianluigi Donnarumma est elle aussi attendue. Paris est bien parti pour accélérer sur le marché.

