mettre les points sur les i", comme il l'a déclaré dans un entretien accordé à Je veux mettre les choses au clair, montrer que je suis un footballeur et un battant. On me voit souvent à travers mes sourires et mes blagues, mais je suis aussi un grand bosseur", a ajouté l'ancien défenseur du LOSC et de l'OM. Adil Rami n'est pas revenu pour faire de la figuration. Non, le défenseur de 35 ans, libre depuis la résiliation de son contrat avec Boavista, a signé avec Troyes pour "", comme il l'a déclaré dans un entretien accordé à L'Equipe . "", a ajouté l'ancien défenseur du LOSC et de l'OM.

C'est à moi de montrer que je suis à la hauteur

Rami assure "être bien mentalement", lui qui s'est "préparé" à ce nouveau challenge pour "se tenir en forme". "Je m'entraînais tous les jours, parce que j'aime le goût de l'effort, me faire mal. Physiquement, j'ai de bonnes bases, je ne pense pas être très loin de mon meilleur niveau", a révélé le champion du monde 2018, bien conscient que l'euphorie est grande dans l'Aube après sa signature pour une saison.

"Ça fait plaisir. Paris a Messi, vous, vous avez Rami (rires), a-t-il ironisé auprès du quotidien sportif. Je sens un peu d'engouement, je sais que ça fait parler, je reçois beaucoup de messages mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui vit dans le passé. C'est à moi de travailler pour amener une concurrence saine et gagner ma place comme n'importe quel joueur." Désormais, c'est à lui de montrer "qu'il a faim" pour convaincre l'ESTAC et, pourquoi pas, prolonger l'aventure au-delà de cette saison. "C'est à moi de montrer que je suis à la hauteur", a conclu le défenseur français.

