Cette semaine, Peter Bosz pouvait avoir le sourire. Alors que le soleil avait fait son apparition au-dessus de Décines, c’est avec un groupe quasi complet que s’est présentée son équipe mardi matin devant 600 spectateurs, tout heureux de pouvoir assister au premier entraînement ouvert au public depuis le mois de juillet. Si ces dernières semaines, notamment dans le secteur offensif, l'entraîneur de l’OL a souvent dû bricoler et composer avec les méformes, suspensions et blessures de ses joueurs, pour la réception de Lille ce dimanche au Groupama Stadium, le Néerlandais va enfin avoir le choix.

Ad

Hormis l’absence de Rayan Cherki qui se remet de son opération au pied suite à sa blessure contractée il y a trois semaines face à Monaco, personne d’autres ne manque à l’appel dans le secteur offensif de l’OL. Aouar est de retour de blessure, Toko Ekambi de la CAN depuis deux matches, Dembélé de suspension et Tino Kadewere a retrouvé la forme. Sans oublier la présence du meilleur lyonnais depuis le début de la saison, Lucas Paqueta, et du petit nouveau Romain Faivre, la ligne d’attaque de l’OL a (enfin) fière allure.

Ligue des champions "Le pire, c'est que Chelsea a géré comme si c’était un match de Cup" 22/02/2022 À 23:34

Six hommes pour quatre places

Une abondance de bien qui ne sera pas pour déplaire à Peter Bosz au moment de coucher sur le papier son onze titulaire face au LOSC. Depuis le début de l’année civile, le coach olympien a rarement pu aligner, plusieurs matches de suite, la même ligne d’attaque. Preuve qu’il a dû s'adapter pour faire face aux nombreuses absences dans le secteur offensif, depuis le mois de décembre, Bosz avait installé le 3-5-2 (ou 3-4-2-1) à l’OL. Le trio Dembélé-Aouar-Paqueta faisait alors office de ligne d’attaque resserrée dans l’axe tandis que les pistons (Emerson à gauche et Gusto ou Dubois à droite) étaient chargés d’animer les couloirs. Contre l’OM et Monaco, Emerson, défenseur latéral de métier, avait même dû être aligné en position d’ailier gauche face aux manques de solutions offensives.

Lucas Paqueta (Olympique Lyonnais) Crédit: Getty Images

Un dispositif tactique qui relevait plus d’un choix par défaut, en témoigne le retour au 4-2-3-1 depuis deux matchs. Car quand l'entraîneur de l’OL a à sa disposition suffisamment de forces vives en attaque, il préfère aligner trois joueurs à vocation offensive derrière un attaquant de pointe. C’était le cas face à Nice et sur la pelouse de Lens pour les deux derniers matches de l’OL. Faivre, Paqueta et KTE étaient alignés en soutien de Dembélé ou de Kadewere.

Aouar de retour, dans quel rôle ?

Un dispositif tactique, qui devrait être reconduit ce dimanche à domicile face à Lille, permettant au numéro 10 brésilien de l’OL d’être mis dans les meilleures dispositions, derrière l’attaquant de pointe. Si Lucas Paqueta ne traverse pas actuellement sa meilleure période entre Rhône et Saône, le Brésilien est mieux entouré qu’en début de saison. Le néo-rhodanien Romain Faivre, très intéressant d’un point de vue technique, ou encore Houssem Aouar, qui a effectué son retour dans le groupe cette semaine alors qu’il était blessé depuis un mois et le derby face à l’ASSE, pourront prendre la relève.

La gestion du numéro 8 de l’OL, qui semble avoir perdu son statut de titulaire durant son absence, sera d’ailleurs particulièrement intéressante à observer dans les prochaines semaines. Si dans l’axe Moussa Dembélé pourrait de nouveau enchaîner les titularisations et que Tino Kadewere, de retour en forme après des mois très compliqués, fera office de joker de luxe, derrière, Peter Bosz devra trancher. Paqueta est intouchable tandis que Faivre et Toko Ekambi semblent avoir pris de l’avance sur Aouar pour une place dans le onze.

Lucas Paqueta et Karl Toko Ekambi sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Crédit: Getty Images

Sans compter sur le retour attendu dans le groupe de Jeff Reine-Adelaïde qui pourrait venir gratter un peu de temps de jeu d’ici la fin de la saison. Ce ne sera pas ce dimanche face à Lille mais un an après sa blessure au genou gauche sous le maillot de l’OGC Nice, le milieu de terrain offensif pourra venir ainsi renforcer encore un peu plus un secteur qui pourrait être l’une des belles surprises de cette fin de saison à l’OL.

Malgré le départ de Slimani et de Shaqiri en ce début d'année, le secteur offensif est enfin pourvu en quantité. Ça tombe bien, l’Olympique Lyonnais a besoin d’enchainer les succès pour espérer revenir sur le podium de Ligue 1, encore à 7 points de l'OL. Face à Lille, 11e à deux points de Lyon, les hommes de Peter Bosz vont pouvoir profiter de leur nouvelle force de frappe en attaque.

Ligue des champions Passeur décisif, infatigable homme du match : c'était le retour du Kanté de gala 22/02/2022 À 23:20