Paris muet et battu pour la première fois de la saison en championnat ! Rennes a créé la sensation en faisant tomber l'ogre PSG, dimanche, lors de la 9e journée de Ligue 1 (2-0). Déchaînés et très costauds face à des visiteurs empruntés, les Bretons ont ouvert le score juste avant la pause par Gaëtan Laborde (45e) avant de le doubler juste après par Flavien Tait (46e). Incapables de répliquer et de cadrer le moindre tir, les joueurs de Mauricio Pochettino connaissent un premier accroc.

Avec un onze de départ en partie remanié après la victoire en Ligue Europa Conférence chez le Vitesse Arnhem (1-2), les Rennais sont entrés pied au plancher dans ce match à l'heure du déjeuner dominical. Dans la chaude ambiance ensoleillée du Roazhon Park, ils ont tout de suite mis une grosse pression sur Gigio Donnarumma et sa défense qui ont résisté comme ils pouvaient dans le premier quart d'heure. Jonas Martin n'a pas trouvé le cadre sur son tir axial lointain (16e) puis le bouillant Kamaldeen Sulemana a manqué de peu la lucarne opposée sur sa frappe venue de la droite (21e).

Laborde en tête du classement des buteurs

Les Parisiens qui avaient dû effectuer le trajet en voiture personnelle ou en car samedi soir en raison des intempéries, sont tout de même entrés dans leur match et ont mis le pied sur le ballon. Peu à son aise, Neymar a envoyé sa reprise du gauche aux six mètres dans les tribunes (23e) et Kylian Mbappé l'a imité quelques instants plus tard (25e). Alors que Rennes ne parvenait plus à sortir de sa moitié de terrain, le coup franc axial de Leo Messi a fini sur la barre d'Alfred Gomis (31e).

Les Bretons ont pourtant réussi à faire trembler les filets adverses en toute fin de première période quand Laborde a repris au second poteau un centre de Sulemana venu de la gauche (1-0, 45e). L'ancien Montpelliérain en est désormais à 6 réalisations (3 avec le MHSC) en L1 cette saison et prend seul les commandes du classement des buteurs. Rennes a même réussi le coup parfait en doublant la mise sur le coup d'envoi de la seconde période face à des Parisiens pas assez concentrés. Lancé sur la droite, Laborde s'est mué en passeur pour Tait qui a profité de son centre en retrait vers le point de penalty pour tromper Donnaruma (2-0, 46e).

Paris à côté de ses pompes

Face à des Rouge et Noir toujours vifs et volontaires, les hommes de Pochettino ont longtemps tardé à réagir. Neymar est resté hors du coup contrairement à Sulemana dont le missile a flirté avec la cage parisienne (62e). Pendant que Messi et Angel Di Maria se montraient incapables de sonner la révolte, seul Mbappé s'est démené. Après deux tentatives lointaines hors-cadre (63e et 65e), il a même cru réduire la marque mais son but a été refusé par le VAR pour hors-jeu (68e).

Les entrées d'Ander Herrera, Gini Wijnaldum et Mauro Icardi n'ont pas fait reculer des Rennais conquérants et qui ont failli obtenir un penalty pour un pied haut d'Achraf Hakimi devant Laborde avant que l'arbitre ne revienne sur sa décision en consultant son écran de contrôle (84e). Avec ses 13 tirs pour aucun cadré, le PSG n'a même pas su relancer le suspense. Il s'est relâché après sa victoire sur Manchester City en Ligue des champions et subit une première défaite logique en championnat.

