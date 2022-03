Il y avait de l’espoir, une volonté réelle d’y croire. Et puis, le trou noir. Le chronomètre n’affichait même pas vingt minutes de jeu, ce dimanche, que Bordeaux semblait déjà se diriger vers sa 15e défaite de la saison. Car Montpellier, guère perturbé par la grosse ambiance qui régnait dans les travées du Matmut Atlantique, avait placé deux banderilles fatales, par l’intermédiaire d’Elye Wahi et de Florent Mollet. Le cauchemar pouvait commencer.

Ad

Apathiques, inoffensifs, les Girondins avaient cependant des raisons de croire en une folle remontée. Après tout, Nicolas Cozza et Mihailo Ristic ont été expulsés avant la pause, laissant le MHSC à neuf. Mais même dans cette situation, les Bordelais sont restés muets. Alberth Elis a manqué un penalty en fin de première période et, ensuite, les locaux n’ont jamais su profiter de leur nette supériorité numérique. De quoi sérieusement accabler leur entraîneur. "Quand on porte le maillot des Girondins, on se doit d’avoir un meilleur visage", a soufflé David Guion devant la presse.

Ligue 1 "On comprend leur haine et leurs cris" 13/03/2022 À 16:31

Le groupe s'est complètement sabordé

"Je suis en colère contre mes joueurs car on ne peut pas faire un match comme on l’a fait quand on connaissait les enjeux et alors que tout était réuni pour l’emporter, a poursuivi l’ancien coach de Reims. Je pense que le groupe s’est complètement sabordé cet après-midi." Et d’ajouter, comme un aveu d’impuissance : "On actionne pas mal de leviers, on fait jouer la concurrence, on met d’autres joueurs, on cherche, on essaie de mettre un autre système, une autre animation avec plus d’attaquants, plus de technique et pour l’instant, il n’y a rien qui marche."

Visiblement affecté, avec une émotion perceptible rien qu’à écouter le son de sa voix, Guion l’admet donc : arrivé dans le club au scapulaire mi-février, il n’a toujours pas trouvé la solution. Recrue hivernale déjà flanquée du brassard de capitaine, Josuha Guilavogui n’en mène pas large non plus. "Je n’ai pas de mots, je suis désolé. Depuis quelque temps, c’est très difficile. Je n’ai rien à dire", a lâché l’international français, sous le choc, au micro de Prime Video.

Costil, un retour mouvementé

Le plus inquiétant, dans cette affaire, ne se situe peut-être pas au niveau comptable. D’accord, le FCGB est dernier, mais "il reste neuf matches, 27 points, c’est un petit motif d’espoir", a souligné le technicien bordelais, qui aura une trêve internationale pour redoubler d’efforts auprès de ses troupes. Non, le plus inquiétant est probablement ailleurs. Dans les tribunes, plus précisément. Jusqu’à présent, et malgré l’enchaînement des mauvais résultats, les Marine et Blanc avaient toujours pu compter sur le soutien indéfectible de leurs supporters, et en particulier des ultras. Tout laisse cependant penser que cet énième revers, lui, a causé une réelle rupture.

Benoît Costil (Bordeaux) contre Montpellier. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

La situation était déjà très tendue à la mi-temps. Avant de regagner les vestiaires, Benoît Costil - qui effectuait son grand retour sur le terrain - a ainsi eu droit à une altercation très musclée avec des membres des Ultramarines, et cela aurait pu dégénérer sans l’intervention des stadiers, alors que le gardien aquitain était visé par des projectiles. "Je découvre l’animosité qu’il y a, et j’ai senti qu’entre Benoît et les supporters, il y avait une cassure", a remarqué David Guion. Dans ce contexte, comment imaginer que le dernier rempart puisse accomplir sa tâche en toute sérénité ?

Des supporters en quête d'explications

Le portier de 34 ans n’était néanmoins pas le seul ciblé par l’assourdissante bronca ayant accompagné le coup de sifflet final, une heure plus tard. "L’environnement, c’est à nous d’aller le chercher et de le convaincre par nos attitudes et notre comportement. On mérite ces sifflets, la colère des supporters", a reconnu l’entraîneur bordelais. Mais tout ne s’est pas arrêté là.

Comme révélé par l’AFP, environ 200 fans girondins sont restés pendant un long moment aux abords du stade afin d’exprimer leur mécontentement et de demander des explications aux joueurs. Certains d’entre eux, comme Guilavogui et Jimmy Briand, sont allés à leur rencontre. Quinze minutes d’échange, avant que tout le monde ne s’en aille, dans le calme. Il ne faut toutefois pas se leurrer : ce terrible dimanche après-midi va laisser des traces.

Des supporters bordelais à l'issue de la défaite contre Montpellier, dimanche 20 mars 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Ligue 1 Un Parc boudeur et frondeur, un PSG quand même vainqueur 13/03/2022 À 13:53