C’est une longue rengaine, une histoire qui se répète, encore et encore. Cette saison, l’Olympique Lyonnais est assurément le champion toutes catégories de l’irrégularité et de l’inconstance. Au grand dam de ses supporters, tout heureux de s’enflammer après une performance majuscule, mais souvent bien vite refroidis par une prestation ratée. Ce phénomène des montagnes russes permanentes s’est de nouveau produit cette semaine. Mercredi, en 8e de finale aller de Ligue Europa, les Gones ont signé une victoire de prestige à Porto (0-1). Ce dimanche, en revanche, ils ont déchanté.

Ad

Alors que la réception de Rennes pouvait lui permettre de revenir - au moins provisoirement - à trois points du podium, l’OL a failli. Dans les grandes largeurs. Au terme d’un premier quart d’heure totalement dominé par des Bretons déchaînés, le club du président Jean-Michel Aulas accusait déjà un break de retard (0-2). L’écart était plus important encore à la pause (0-3) et, malgré une légère réaction d’orgueil au retour des vestiaires, le score final était sans appel (2-4).

Ligue 1 Génésio, fini la rancune envers l'OL : "Un moment particulier, pas une victoire particulière" IL Y A UNE HEURE

Benjamin Bourigeaud marque lors de la rencontre OL - Rennes en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Les Rennais ont brillé, mais les Lyonnais les ont bien aidés

"Ils nous ont agressés, ils ont marqué deux buts qui nous ont fait mal. On a été en dessous d’eux aujourd’hui", a concédé, lucide, Romain Faivre au micro de Canal+. Les Rennais, c’est vrai, ont été étincelants. Il faut cependant reconnaître que les Rhodaniens les ont bien aidés, à l’image de l’énorme boulette d’Anthony Lopes conduisant au but du 0-3 ou, plus globalement, d’un manque de caractère forcément préoccupant.

Depuis son banc, Peter Bosz a assisté, impuissant, à la déroute de ses hommes. L’entraîneur néerlandais a bien tenté un coup tactique en passant à une défense à trois dès le début du second acte, mais le quatrième but des Rouge et Noir a ruiné ses derniers espoirs. "Après, j'ai vu mon équipe courageuse, mais c'était trop tard. Je n'ai pas d'explication", a-t-il soufflé en conférence de presse. Comme s’il était désabusé face à cette situation et, au fond, sans solution.

Un tir cadré dans ce match, ce n'est pas bien

"Nous avons livré un bon match à Porto mais ce n'est pas la première fois que nous ne parvenons pas à enchaîner, a poursuivi l’ancien coach de l’Ajax Amsterdam. J'ai vu que mon équipe avait grandi après la trêve et j'espérais vraiment que le match contre Rennes nous permettrait de confirmer. C'était très important de gagner." L’argument de la fatigue générée par la campagne européenne ne peut pas tenir, puisque le SRFC était sur le pont jeudi, à Leicester (2-0). "Nous avions plus de 24 heures de différence en notre faveur sur la récupération par rapport à notre adversaire. Un tir cadré dans ce match, ce n'est pas bien", a lâché Bosz.

En attendant le match de l’Olympique de Marseille, qui se déplace à Brest ce dimanche soir, l’OL (10e) pointe à 8 longueurs de la 3e place, occupée par son adversaire du jour. À dix journées de la fin, le podium n’est certes pas encore hors de portée. Il s’éloigne dangereusement, néanmoins. "Pour le podium ? Que voulez-vous que je dise ? Nous verrons en fin de saison. Ce n'est pas fini mathématiquement. On ne sait jamais. Ce n'est pas ma mentalité de renoncer", a assuré l’entraîneur lyonnais. On espère pour lui que ses joueurs sont sur la même longueur d'onde.

Peter Bosz Crédit: Getty Images

Ligue 1 Rennes gifle Lyon IL Y A 3 HEURES