C'est toujours la même chanson. Lyon est capable de surprendre un weekend avant de retomber dans ses travers une semaine après. Sept jours après son triomphe porteur d'espoirs en terre marseillaise (0-3), l'OL a réussi la prouesse de relancer Metz – la lanterne rouge - en lui offrant sa première victoire depuis quatre mois, la deuxième de la saison à domicile (3-2) ! Rappelant encore une fois son incapacité à montrer une once de constance. "On est capable du meilleur comme du pire. Aujourd'hui, on a vu pourquoi on est à cette place", a résumé un Peter Bosz désabusé au micro d'Amazon Prime.

La rechute est violente. Elle n'est pourtant pas surprenante quand on connaît les habitudes de cette formation rhodanienne, qui ne parvient désespérément pas à afficher une forme de régularité. Aussi bien match après match qu'au cours d'une même rencontre d'ailleurs. "C'est notre jeu qui est, surtout, une déception. Je ne peux pas expliquer la différence avec le match de Marseille. Là, la deuxième période était mieux mais je ne peux pas expliquer la première. C'est terrible pour l'OL", s'est encore agacé le coach néerlandais. "C'est à l'image de la saison. Il y a du bon et du moins bon", ajoute Moussa Dembélé, auteur d'un doublé. "On n'arrive pas à compléter les matches 90 minutes, tout simplement. (...) Ce sont nos erreurs. Il va falloir les assumer".

Je suis en colère

Elles sont cependant légion. Méconnaissable par rapport à la semaine passée, l'OL a ainsi affiché des manques coupables. Techniques avec beaucoup de déchet. Mais aussi sur le plan mental, de l'état d'esprit. Lyon a ainsi débuté la rencontre timidement et laissé Metz se mettre en confiance. "Il n'y a pas d'excuse. On n'était pas assez concentré, pas assez déterminé dès l'entame de match, regrette le buteur lyonnais. On sait que c'est une équipe qui doute. Et quand tu rentres avec de l'intensité et de l'envie, tu sais que ce genre d'équipes vont douter encore plus. On n'a pas su faire ça. Il n'y a pas d'excuse".

Ce manque d'envie alors que la victoire à Marseille avait laissé quelques espoirs d'accrocher une Coupe d'Europe presque inespérée au vu de la saison interroge. Et illustre les failles de ce groupe. "Je suis en colère avec la manière dont on a débuté le match. Sans faire offense à Metz, on n'a pas joué contre la meilleure équipe de L1 mais eux se sont battus, ont gagné les duels et pas nous", a pesté l'entraîneur néerlandais.

C'est une saison ratée

L'heure du bilan est aujourd'hui proche. Et pour une équipe de l'OL qui visait la Ligue des champions, le constat est inquiétant à l'heure de se retourner sur cet exercice 2021-2022 alors que Lyon est aujourd'hui à cinq points de Strasbourg et de la cinquième place - synonyme de barrages pour la Ligue Europa Conférence - à deux rencontres de la fin. "C'est une saison ratée pour un club comme Lyon. On se doit d'être en haut du tableau et au top et cette saison, on a pêché", a résumé Dembélé.

"C'est une grosse déception et peut-être la fin des espoirs européens (…) Aujourd'hui, on peut dire que la saison est un échec", ajoute Peter Bosz, qui se retrouve avec un avenir incertain alors que l'OL s'apprête à disputer une deuxième saison sans Coupe d'Europe en trois ans : "Il faut essayer de gagner les deux derniers matches et après on analysera la saison. Je ne suis pas le président, je ne prends pas la décision pour mon avenir, les dirigeants savent ce qu'il se passe dans l'équipe". Et visiblement, ce n'est pas brillant.

