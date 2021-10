Il faut être honnête : sur le papier, l’affiche de samedi après-midi entre Metz (19e) et Saint-Étienne (20e) ne vendrait pas vraiment du rêve. Cette rencontre, pourtant, restera comme l’un des moments marquants de la saison 2021-22 de Ligue 1. Pas en raison de son résultat final (1-1) - qui n’arrange d’ailleurs personne -, ni du spectacle produit - qui, sans être indigeste, n’a logiquement pas atteint des sommets footballistiques. Non, si l’on se souviendra de ce FCM-ASSE, c’est pour un geste fou, un éclair de génie. Signé Wahbi Khazri.

Peu après le quart d’heure de jeu, et alors que Farid Boulaya avait ouvert la marque pour les Grenats (8e), l’ancien Bastiais a récupéré le ballon dans sa propre surface, s’est avancé plein axe et, avant même de s’être retrouvé à hauteur du rond central a décoché un lob. Sa frappe culottée était à la fois puissante et précise. Elle a surpris Alexandre Oukidja, sorti loin de ses six mètres et qui n’a pu que constater les dégâts. Au moment de tirer, le Tunisien était à quelque 68 mètres de la cage adverse . Jamais, depuis 2006-07, un but n’avait été inscrit d’aussi loin.

Il nous l’avait dit : ‘Tant que je ne marque pas, j’essaierai !’

"C’est un superbe but, une superbe initiative," a soufflé Claude Puel, au micro de Prime Video, après le coup de sifflet final. S’il n’avait jusque-là jamais ajusté la mire, Khazri est connu pour régulièrement tenter sa chance à longue distance. "Il l’a fait 7-8 fois lors des matches amicaux, mais il n’y en a pas un qui a fini au fond. Ça tombe très bien que ça rentre aujourd’hui," s’est félicité son entraîneur. "Il nous l’avait dit : 'Tant que je ne marque pas, j’essaierai !' Il est en pleine confiance," ajoute Timothée Kolodziejczak, lui aussi interrogé par Prime Video.

Ce but, c’est donc l’éloge de la persévérance, une juste récompense pour un joueur qui n’est pas du genre à se montrer frileux dès qu’il s’agit de prendre des risques. Mais on peut aussi y voir l’illustration parfaite du rôle d’homme providentiel que tient l’Aigle de Carthage chez les Verts. Car s’il y en a bien un qui, depuis le début de l’exercice, sort la tête de l’eau au sein de l’effectif forézien, c’est bien lui. Ses sept réalisations inscrites jusqu’à présent - qui en font le deuxième meilleur buteur de l’élite, derrière Jonathan David - ont eu leur importance, à l’image du penalty de l’égalisation au bout du derby (1-1) ou, plus récemment, du coup-franc direct marqué contre Angers (2-2).

Sans Khazri, où en serait l'ASSE ?

Au-delà de ses buts, Khazri brille plus généralement par son niveau technique largement supérieur à la moyenne et par son aura vis-à-vis de ses jeunes partenaires. "Wahbi est très important depuis le début de saison, il joue à fond son rôle de leader et, sur le terrain, il nous apporte énormément," reconnaît ainsi Puel. "Il nous porte à bouts de bras, il faut le dire, affirme même Kolodziejczak. Il met les buts importants, c’est un cadre du vestiaire. C’est un joueur de talent. Il est clairement au-dessus."

Autrement dit, Sainté serait assurément dans une situation encore plus précaire sans l’apport précieux de son numéro 10, qui arrivera en fin de contrat avec l’ASSE en juin prochain. "Depuis plusieurs matches, il nous pousse, avoue 'Kolo'. Il faudra compter sur lui jusqu’à la fin de la saison." Bien sûr, le joueur de 30 ans ne pourra pas maintenir son équipe à lui tout seul. Mais plus le temps passe, plus ce constat s’impose comme une évidence : les Verts auront besoin d’un grand Khazri s’ils veulent sauver leur peau en Ligue 1.

Wahbi Khazri (Saint-Etienne) contre Metz / Ligue 1 Crédit: Eurosport

