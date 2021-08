En attendant les sanctions de la Ligue, certaines mesures ont d'ores et déjà été prises après les incidents survenus lors du match opposant Nice à Marseille , dimanche soir. Après les jets de projectiles qui ont entraîné de graves incidents et la suspension de la rencontre, le préfet des Alpes-Maritimes a annoncé lundi soir la fermeture "pour les quatre prochains matches disputés à domicile" de la tribune Populaire Sud du stade de des Aiglons.

"Devant la gravité des incidents survenus, sans attendre les sanctions qu'il appartient à la Ligue de football professionnelle (LFP) de décider, le préfet des Alpes-Maritimes a pris ce soir les décisions suivantes : fermeture de la tribune Populaire Sud où les incidents ont éclaté pour les quatre prochaines rencontres disputées à domicile", écrit le préfet Bernard Gonzalez dans un communiqué.

Ligue 1 Le parquet de Nice ouvre une enquête après les incidents de Nice-OM IL Y A 12 HEURES

Nice-OM arrêté à cause de l'envahissement du terrain. Crédit: Getty Images

Le préfet a également annoncé la "mise en place dans les meilleurs délais d'un filet anti-projections devant la tribune Populaire Sud", l'"étude d'un dispositif renforcé de sécurisation de la tribune Visiteurs afin de prévenir les projections et agressions" et l'"édiction de mesures d'interdiction individuelle de stade à l'encontre des individus auteurs des violences dès leur identification par les services de police".

Les conditions étaient réunies pour permettre de reprendre le match

Le parquet de Nice a en effet annoncé lundi l'ouverture de plusieurs enquêtes, notamment pour "jets de projectiles" et "violences volontaires aggravées". Un homme âgé de 28 ans, suspecté d'avoir porté des coups à un joueur de l'OM, a été interpellé près de Nice et placé en garde à vue lundi en fin de journée, a appris l'AFP de source policière.

Après plus d'une heure et demie d'interruption, le match a été définitivement arrêté dimanche soir alors que Nice menait 1-0, l'OM refusant de revenir sur le terrain. "Le dispositif policier a permis d'empêcher tout affrontement direct violent entre supporters des deux équipes et de protéger ainsi les 30.000 spectateurs pendant toute la durée du match", a de son côté estimé le préfet dans son communiqué.

"La pénétration sur le terrain de quelques dizaines de supporters et les violences commises ont été rapidement maîtrisées grâce à l'action des stadiers et des forces de sécurité, sans qu'il soit nécessaire de faire usage de la force. Après quelques minutes, les supporters qui avaient pénétré sur la pelouse ont tous été repoussés dans les tribunes. (...) Le calme étant revenu dans le stade, les conditions étaient réunies pour permettre de reprendre le match dans des conditions de sécurité normale", a-t-il poursuivi.

Ligue 1 Au bout du chaos, la rencontre Nice-Marseille définitivement arrêtée IL Y A UN JOUR