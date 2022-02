"Monsieur Garibian, expliquez nous pourquoi Mr Turpin qui avait parfaitement jugé l’action est interpellé par la VAR et doit revenir sur sa décision ce soir et qu’à l’inverse, à Paris, la VAR ne lui dit rien alors que la faute est faite par Neymar ? Nous avons besoin de comprendre." Remonté après le but annulé à Lucas Paquetà, dimanche soir, lors de la défaite de l'OL face au LOSC (0-1), le président Jean-Michel Aulas avait invité Pascal Garibian à réagir dans un message posté sur Twitter. Le directeur technique de l'arbitrage l'a visiblement reçu cinq sur cinq, puisqu'il a officiellement pris position ce lundi.

Ce but aurait dû être validé

Nous avons analysé ce lundi matin avec mon staff à la DTA la situation litigieuse de OL-Lille, a expliqué l'ancien arbitre au Nous avons fait le constat qu’il était regrettable que tous les angles d’images proposées n’aient pas pu être appréciés par l'arbitre ; ce but aurait dû être validé, comme il l’avait été sur le terrain." Pour lui, Clément Turpin avait donc pris la bonne décision en validant initialement le but, avant d'être rappelé par la VAR pour une faute de Paquetà sur le gardien. , a expliqué l'ancien arbitre au Progrès ." Pour lui, Clément Turpin avait donc pris la bonne décision en validant initialement le but, avant d'être rappelé par la VAR pour une faute de Paquetà sur le gardien.

"Si l’un des angles de vue pouvait laisser penser à un excès d’engagement de M. Paqueta lors du dégagement du gardien lillois, un autre angle, celui venant de la loupe gauche, démontrait que la décision initiale de l’arbitre d’accorder le but était la bonne. Même si l’envoi des images a été fait dans une volonté de proposer à l’arbitre de faire son choix final, il manque un flux", a ajouté Garibian, reconnaissant "une erreur". Probablement pas de quoi calmer la colère de Jean-Michel Aulas...

