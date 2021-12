L'OL n'y arrive pas. Ou n'y arrive plus, au choix. Incapable de remporter le moindre match depuis le 28 novembre dernier, l'équipe de Peter Bosz va passer des fêtes bien moroses, encore plus après le triste match nul face à Metz (1-1) mercredi soir. La crise est bien là pour les Gones, seulement treizièmes au classement de Ligue 1. Le podium (et donc la C1) éloigné de neuf points. Bref, rien ne va plus.

Déçu autant que dépité, Bruno Guimaraes s'est dit très "frustré" mercredi soir. "On a fait une bonne deuxième mi-temps, a-t-il toutefois reconnu. Mais en première, on était mauvais, pas bons du tout. Juste après qu’on ait marqué, on a pris un but. C’est dur. Pour la deuxième partie de saison, il faut qu’on change l’envie, on ne peut pas accepter ça. On dit toujours qu’on n’est pas à notre place mais on ne fait pas grand-chose pour le montrer. Ça me dégoûte, ça me fait mal."

Ce n'est pas une bonne première moitié de saison

Peter Bosz, lui, n'avait pas grand-chose à dire de plus. "C'est un résultat qui n'est pas bon, a déploré le coach de l'OL. Tout le monde a vu que la seconde période était beaucoup mieux après une première mi-temps très difficile. Nous n'étions pas dangereux. Nous aurions pu jouer deux ou trois heures et nous n'aurions pas marqué. Nous avons alors choisi de changer trois joueurs dont deux qui étaient avertis. Nous avons aussi modifié de système en évoluant après la mi-temps avec deux ailiers. Nous avons alors mis plus d'intensité dans le match. Nous avons marqué mais très vite les Messins ont égalisé. C'est un peu l'histoire de notre première partie de saison."

Pour le technicien allemand, "ce n'est pas une bonne première moitié de saison après un début très difficile". "Nous avons eu ensuite une période un peu meilleure. Les dernières semaines ont été difficiles de nouveau. Après six mois, ce n'est pas ce qu'il faut. Nous allons travailler sur certaines choses, bien sûr", a-t-il annoncé. Il vaudrait mieux, en effet...

