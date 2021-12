Pascal Dupraz, dans quel état d'esprit prenez-vous vos fonctions d'entraîneur de Saint-Etienne ?

Pascal Dupraz : Je suis très fier d'avoir été choisi comme entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Il y a à peine une semaine j'ai reçu un appel de Jean-François Soucasse (président exécutif de l'ASSE) qui m'a demandé si j'étais partant pour une entrevue avec le comité sportif du club. A partir de ce moment-là, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Personnellement, l'ASSE, ce n'est pas possible de refuser. Je viens avec beaucoup d'humilité et d'enthousiasme. Il n'y aura réussite dans cet exercice compliqué du maintien qu'à la condition que cela soit (un effort) partagé. Puisque nous allons nous maintenir, et je n'emploie pas le conditionnel, c'est parce que chacun va donner le meilleur de lui-même. La situation est compliquée. Nous devons remporter notre premier match qui a un importance capitale car c'est en Coupe de France (dimanche contre Lyon-La Duchère, NDLR) avant de préparer la réception de Nantes (mercredi).

Ad

Ligue 1 Payet dit "stop" aux violences : "Que les donneurs de leçon viennent jouer 5 minutes..." IL Y A UNE HEURE

Quels leviers pouvez-vous activer pour relancer l'équipe ?

P.D : Il faut placer les joueurs dans les meilleures conditions pour qu'ils performent de nouveau. Ils ont déjà performé mais le constat est implacable: douze points sur dix-huit matches. L'équipe sous-performe pour un club de ce standing. Il faut d'abord que les joueurs prennent confiance en eux car c'est 50% au moins de la performance. Et cela va rejaillir sur la performance collective. Il faut beaucoup d'empathie et de bienveillance car d'aucuns m'ont décrit, souvent à tort, comme un gueulard mais en fait je suis surtout quelqu'un aimant les gens, qui sait vivre avec les générations contemporaines malgré mon âge avancé (59 ans) ! Je réserve mes préceptes tactiques aux joueurs avant de les livrer aux médias et vous pourrez continuer à dire que je suis un garçon qui motive beaucoup les joueurs et pauvre tactiquement. J'ai la faiblesse de penser que j'ai la recette pour que l'équipe aille mieux

Que pouvez-vous dire sur vos expériences passées, à Toulouse ou Caen ?

P.D : A Caen, il faudrait regarder les chiffres avant moi et après moi avant d'évoquer un échec. Entraîneur de Saint-Etienne n'était pas possible pour moi, j'entraînais à Caen, en Ligue 2 et je me suis fait débarquer en mars dernier. Il y a des facteurs conjoncturels qui ont fait que l'on se retrouve aujourd'hui à Saint-Etienne. En plus d'être un bâtisseur (à Evian-Thonon-Gaillard, NDLR), il m'arrive de remplir des missions compliquées mais je ne les remplis jamais seul. A Toulouse, ce sont les joueurs qui se sont maintenus. Et à l'ETG, ce sont eux qui ont gravi les échelons avant de se maintenir quatre ans en Ligue 1. Et comme ce club de Saint-Etienne me transporte, il ne peut y avoir qu'une issue favorable (...)

Ce n'est pas le même challenge (qu'à Toulouse) car il y a le double de matches, déjà, et ce n'est ni le même club, ni la même situation. A Toulouse, c'était dix points à remonter, dix matches. Là, ce ne sont que quelques points avec vingt matches mais je pense néanmoins que c'est plus difficile à Saint-Etienne qu'à Toulouse car à Toulouse, c'est fait, c'est extrêmement facile avec le temps! Rien de comparable mais je n'ai entraîné que des clubs qui cherchaient à se maintenir et cela crée une certaine force de l'habitude.

Ligue 1 Aulas et le départ programmé de Juninho : "Le costume était peut-être surdimensionné" IL Y A 20 HEURES