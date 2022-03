"Je n'ai qu'une hâte : être demain à 21h". Probablement pressé de sortir l'ASSE de sa situation délicate au classement (18e, 26 pts), Pascal Dupraz sait que son équipe va jouer (très) gros vendredi soir. Dans un Chaudron qui s'annonce brûlant, les Verts reçoivent en effet l'ESTAC, 15e avec 28 poits. En cas de victoire, ils pourraient faire d'une pierre deux coups : sortir de la zone rouge et dépasser leur adversaire du soir.

"Je sais que les supporters viennent nombreux, s'ils peuvent nous aider dès l'échauffement, on a besoin de vous", a ainsi lancé Dupraz ce jeudi en conférence de presse, appelant donc le peuple vert à venir au stade. Il pourrait même bientôt en faire partie. "Si on est maintenu et qu'il reste des matchs à Geoffroy-Guichard, peut-être que si on m'autorise, j'aimerais bien assister à un match dans les Kops. Sauf la descente ! En plus j'adore chanter ! ", a-t-il assuré. Ce sera donc unioquement en cas de maintien en Ligue 1.

Après le match face à Troyes, l'ASSE affrontera notamment l'Olympique de Marseille au retour de la trêve hivernale.

