Youcef Atal, le défenseur de l'OGC Nice, a été opéré en milieu de semaine pour une nouvelle fracture de la clavicule qui met un terme à sa saison, a confirmé vendredi Christophe Galtier, l'entraîneur azuréen, lors d'un point presse. "Youcef a été opéré mercredi matin. Une plaque et des vis ont été placées sur sa clavicule fracturée", a indiqué l'entraîneur niçois.

L'international algérien de 25 ans, avait déjà été victime d'une blessure similaire lors de la Coupe d'Afrique des nations 2019 remportée par sa sélection. En février dernier, le latéral droit niçois avait été stoppé par une nouvelle fracture à cette clavicule droite ayant nécessité une intervention chirurgicale. Lors du match comptant pour le 31e journée de Ligue 1, c'est à la suite d'un duel avec Ignatius Ganago, le défenseur de Lens et ancien Niçois, que le Fennec a vu sa saison s'arrêter prématurément.

Très important dans le jeu niçois avec son explosivité, ses dribbles et sa générosité, il est souvent décisif quand il est en forme avec 2 buts et 2 passes décisives cette saison, en 13 titularisations en championnat pour 17 participations. Doté de la musculature d'un sprinteur, il en a aussi les défauts, à savoir la fragilité à laquelle s'ajoute désormais la fragilisation de la clavicule. Depuis son arrivée à Nice, à l'été 2018, l'international algérien (26 sélections, 1 but) a pris part à 84 rencontres toutes compétitions confondues avec l'OGCN. C'est un coup dur pour le défenseur ainsi que pour les Aiglons, qui restent sur quatre matches sans victoire (2N, 2D).

