Jean-Michel Aulas est l'un des plus grands présidents de l'histoire du foot français. Il est aussi, en quelque sorte, un éminent boxeur. Jusqu'ici, ses adversaires fétiches furent souvent ses homologues de l'Olympique de Marseille. Après avoir battu, à l'usure, Vincent Labrune, Jacques-Henri Eyraud et d'autres avant eux, le patron de l'OL a vu débarquer, sur le ring, un adversaire au profil tranchant de manière radicale avec celui de ses prédécesseurs. Ce dimanche, "JMA" et Pablo Longoria vont se retrouver en marge du choc opposant Marseille à Lyon, dont les conséquences pourraient être considérables, pour l'un comme pour l'autre.

La dernière fois qu'ils se sont vus en dehors des instances, c'était le 1er février dernier. Les deux hommes avaient dîné ensemble, sur invitation du président rhodanien, avant l'acte II d'un match rejoué et gagné par l'OL face à l'OM, au bout de plusieurs mois de tensions entre les deux camps.

Des invectives à la "belle histoire"

"On a fait un déjeuner, non pas fraternel, mais avec un calumet de la paix au milieu qui a permis de passer un bon moment, expliqua Jean-Michel Aulas. Pablo, malgré sa déception à la fin du match, est venu nous remercier. Je voulais le dire parce qu'il y a quelques fois de 'belles histoires' qu'on n'imagine pas dans le foot. C'était important de l'évoquer."

Avant cela, ces deux-là n'eurent cessé de s'opposer, à travers la presse, autour des conséquences du jet de bouteille sur la tête de Dimitri Payet dès les premières minutes du match aller, au Groupama Stadium, le 21 novembre dernier. Ce jour-là, Aulas assura que l'arbitre de la rencontre, M. Buquet, souhaita dans un premier temps reprendre la rencontre, avant de se rétracter face à la réaction violente des Marseillais. "C'est le moment de réfléchir pour tout le monde", rappela Longoria.

Les semaines suivantes, en privé, le plus expérimenté des deux présidents reprocha à son homologue de tout faire pour que l'OL paie au prix fort les excès de ses tribunes. D'abord sur les conséquences directes, l'OM ayant poussé pour avoir match gagné, comme le révéla RMC Sport . Ensuite sur la question du report, que la direction phocéenne retarda via des manœuvres procédurales pour empêcher que la rencontre soit rejouée le 19 janvier - ce qu'espéra le board rhodanien - et contraindre Lyon à disputer le match sans ses Brésiliens Lucas Paqueta et Bruno​Guimarães (finalement parti à Newcastle).

Longoria, déjà comme à la maison

Depuis le dîner de la paix, chacun s'est recentré sur son club pour y suivre des trajectoires opposées. Un peu plus d'un an après avoir été placé à la tête du club par Frank McCourt, Longoria est tout proche de réussir son premier pari : une victoire dans le match des Olympiques rapprocherait l'OM d'un retour en C1. Et validerait ainsi les méthodes de son dirigeant espagnol, à l'origine de l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc et de nombreux joueurs déterminants dans l'excellente saison phocéenne (Guendouzi, Saliba, Ünder, etc...).

Un succès face à l'OL, conjugué à une fin de saison réussie et, éventuellement, une victoire finale en Ligue Europa Conférence, finirait par faire de l'homme de 35 ans le président marseillais le plus populaire au XXIe siècle. Lui qui, en grand spécialiste du marché des transferts et en habile communicant, a déjà tout fait pour soigner sa cote, même s'il est encore loin d'avoir résolu les problèmes majeurs du club, à savoir son déficit d'exploitation et sa dette.

Cette ville me ressemble, confiait-il au début du mois Je l'adore. Cette aventure à Marseille, c'est l'aventure de ma vie. Pour la première fois, je ne pense pas au futur. Je sais déjà que je ne travaillerai jamais à la tête d'un autre club. Je me sens à la maison. J'imaginais le club parfait ainsi." , confiait-il au début du mois dans un entretien à France Football ."

Quelle réaction après l'ultimatum d'Aulas ?

Entre Rhône et Saône, l'atmosphère est beaucoup plus lourde. En cas de défaite, l'OL acterait quasiment une saison sans qualification européenne, la deuxième en trois ans. Et accélérait encore son déclin sportif, tout en creusant la fracture avec ses supporters. Pour quelles conséquences ?

On en est arrivé à une situation qui, pour moi, n'est pas acceptable, a-t-il lâché la semaine dernière en zone mixte. Si ça doit perdurer, je préfère m'en aller." Dimanche, en fonction du résultat de Marseille - Lyon, les trajectoires des deux présidents pourraient donc rester figées. Ou s'éloigner, encore. Et définitivement ? Apparu marqué physiquement par des semaines particulièrement éprouvantes, Jean-Michel Aulas a brandi, pour la première fois, la menace d'un départ après de nouveaux incidents ayant opposé ses tribunes et certains de ses joueurs, notamment Karl Toko Ekambi. "." Dimanche, en fonction du résultat de Marseille - Lyon, les trajectoires des deux présidents pourraient donc rester figées. Ou s'éloigner, encore. Et définitivement ?

