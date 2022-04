Jean-Michel Aulas, Vincent Ponsot, Peter Bosz. Quelques heures après l'énorme désillusion subie au Groupama Stadium face à West Ham (0-3), la direction lyonnaise était au côté de son entraîneur pour faire face à la presse, vendredi matin. Le signe d'une situation sportive critique, presque désespérée. Lyon n'a plus que le championnat à jouer et compte 46 points, son plus faible total après 31 journées depuis la saison 1996-1997, terminée à la 8e place. Il en reste 21 à prendre pour tenter d'arracher une qualification pour une Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit, même si on ne prend pas de risque démesuré en éliminant la Ligue des champions des débats.

Sept journées pour limiter la casse, donc. La cinquième place, synonyme de Ligue Europa Conférence, est à six points, et l'OL n'a plus le droit à l'erreur. Pour croire à une fin de saison excitante, le club rhodanien devra faire ce qu'il n'a jamais réussi depuis août dernier : gagner plus de trois matches de suite, la passe de trois n'ayant d'ailleurs été réussie qu'une fois. Et pour cela, il faut remobiliser les troupes, abattues jeudi, et logiquement lâchées par une partie du public, qui a plus que grondé en fin de rencontre, et dont les virages sonneront creux face à Bordeaux, dimanche (17h05), comme l'ont annoncé les Bad Gones et Lyon 1950 dans des communiqués.

Peu de gens croient qu'on va y arriver

Mais comment emmener tout le monde avec soi après un tel revers ? Peter Bosz a eu bien du mal à trouver les réponses devant la presse. L'entraîneur néerlandais est focalisé sur l'évidence : gagner. "Est-ce qu'on joue le football que j'aimerais ? Honnêtement non, j'aimerais un football plus offensif, plus agressif, avec un pressing plus haut. On ne va pas jouer ce football, mais le football où on gagne les matches. Donc il faut être réaliste plutôt que romantique pour les sept derniers matches". Un réalisme qui fait grandement défaut aux Gones cette saison, eux qui auraient dû marquer treize buts de plus que leur total actuel (44) selon le modèle des "Expected Goals", comme l'indique Opta.

Peter Bosz fait face à un sacré casse-tête à Lyon Crédit: Getty Images

Gagner, oui. Mais il faudra mettre les têtes en condition pour le faire. Le fameux levier psychologique. "Pour moi, c'est un grand challenge. Je crois qu'ici dans la salle, il y a peu de gens qui croient qu'on va y arriver. Et c'est là que je suis le meilleur. Je ne vais pas lâcher, je vais pousser les joueurs", a repris Bosz. La position du seul contre tous, de l'équipe qu'on enterre trop tôt. Voilà sur quoi pourrait donc appuyer le staff rhodanien.

Mettre les joueurs devant leurs responsabilités

"Nous, on ne baisse pas les bras, on va se battre jusqu'au bout. On espère que les joueurs vont faire la même chose, parce que c'est aussi leur responsabilité", a lancé Vincent Ponsot, le directeur du football. "On estime faire le maximum, on pense que Peter et son staff sont dans la vérité. Donc par déduction ça veut dire qu'on va demander un peu plus aux joueurs et les mettre devant les responsabilités, a repris Jean-Michel Aulas. Il faut que les joueurs prennent conscience qu'aujourd'hui, on n'a plus le droit à l'erreur. Et donc c'est une sévère remise en cause qu'on va leur demander". Mais la question est évidemment de savoir si les joueurs suivront.a lancé Vincent Ponsot, le directeur du football.

Jean-Michel Aulas après OL-OM. Crédit: Getty Images

Fin mai, le temps viendra de faire le bilan du travail de Peter Bosz et son staff, mais aussi de celui de la direction, avec les décisions qui en découleront. D'ici-là, ce sont bien les joueurs qui seront en première ligne. Mais entre les éléments en fin de contrat (Denayer), ceux qui repartiront de prêts (Ndombele, Emerson), ceux qui sont annoncés sur le départ depuis plusieurs mercatos (Aouar, Dembélé) ou encore le cas particulier Tetê, qui a signé pour la fin de saison mais dont on ne sait pas s'il restera, il y a fort à parier que la motivation ne sera pas évidente à trouver pour tous.

Difficile, aussi, d'imaginer une équipe qui n'a que rarement réagi aux nombreux avertissements cette saison – et encore moins pour une place dans le dernier carré de la Ligue Europa – retrouver tout d'un coup ce supplément d'âme qui lui a tant fait défaut. Lyon veut encore y croire en façade. Mais dimanche, contre un Bordeaux qui joue sa survie dans l'élite, on verra rapidement si les joueurs abordent, comme leur coach, ce match comme "le plus important de la saison".

