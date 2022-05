Il a alimenté les conversations autour du PSG depuis l'été dernier. Il a finalement attendu les dernières semaines de la saison pour faire son apparition. C'est peu de dire que Mauricio Pochettino a été questionné sur la mise en place d'un système à trois défenseurs. L'Argentin a parfois émis l'hypothèse de céder à cette tentation. Il l'a utilisé sur quelques bouts de matches. Mais il a surtout attendu que le titre soit quasiment en poche pour opter pour ce schéma. Sur les trois derniers matches, face à Angers (0-3), Lens (1-1) et Strasbourg (3-3), l'entraîneur du PSG a systématiquement aligné un 3-5-2.

Le bilan ? Il est surtout à relativiser. Si un constat s'impose, sans surprise, c'est qu'il faut du temps pour mettre en place ce genre de système. C'est l'une des raisons pour lesquelles Pochettino a été si réticent à troquer en cours de saison son 4-3-3 pour un schéma expérimental et dont les exigences sont totalement différentes. L'autre, c'est Sergio Ramos. Le défenseur espagnol a passé l'essentiel de sa première année parisienne à l'infirmerie. Il parvient enfin à enchaîner les matches depuis un mois. Son retour a permis à Pochettino de tester un nouveau système à trois défenseurs avec de la continuité. La première impression laisse entrevoir certaines promesses. Et quelques contraintes.

Les promesses

Une récupération plus efficace

Paris s'est trop souvent retrouvé en difficulté sur les sorties de balle adverses dans le 4-3-3. Les opposants du club de la capitale trouvaient souvent des solutions sur les ailes, notamment le côté droit défensif parisien où Leo Messi travaille peu dans ce domaine. Ce défaut a été en grande partie gommé avec le 3-5-2. Le PSG a plus de densité sur les ailes et peut presser plus efficacement grâce à la couverture des centraux qui permet aux pistons d'évoluer plus haut en exposant moins la défense. Le bloc parisien quadrille mieux le terrain et se trouve moins facilement transpercé dans cette configuration.

Hakimi retrouve des couleurs

C'était l'une des raisons avancées pour mettre en place le 3-5-2 au PSG l'été dernier. Le recrutement d'Achraf Hakimi, et celui de Nuno Mendes, a doté Paris de deux véritables spécialistes du poste de piston. Si le Portugais était remplaçant à Strasbourg, le Marocain s'est illustré avec un but, son premier en championnat depuis… septembre 2021. Également passeur décisif contre Angers, le joueur formé au Real Madrid exprime mieux la plénitude de son potentiel dans cette configuration, plutôt qu'à un poste de latéral classique dans une défense à quatre. Un constat qui s'applique aussi pour Mendes.

La "MNM" plus facile assumer

Le PSG était régulièrement scindé en deux dans le 4-3-3. Avec un bloc de sept joueurs souvent contraint de défendre bas et le trio Messi-Neymar-Mbappé parfois coupé du reste de l'équipe. C'est moins le cas dans le 3-5-2 où Neymar, positionné en pointe haute du milieu de terrain, fait plus facilement le liant entre le milieu et le duo Messi-Mbappé en attaque. Le travail défensif du Brésilien pour limiter l'influence de Sanjin Prcic face à Strasbourg a par ailleurs été bénéfique pour faciliter le travail des récupérateurs parisiens. Les trois membres du trio, repositionnés vers l'axe, sont aussi plus proches les uns des autres dans ce système qui semble mieux adapté à leurs qualités… et leurs défauts.

Les contraintes

La gestion de la profondeur

C'est l'une des clés du succès du 3-5-2 : savoir gérer les espaces entre les pistons et les défenseurs centraux sur les côtés. Paris a payé pour l'apprendre face à Strasbourg sur l'ouverture du score de Kevin Gameiro après un appel en profondeur qui a pris de vitesse Presnel Kimpembe. La défense parisienne était hors de position sur cette action, notamment Sergio Ramos, positionné trop haut pour couvrir le Français. L'illustration même du travail conséquent à effectuer sur la coordination des mouvements des défenseurs pour assumer ce système.

Les limites du coaching

Paris a des joueurs pour briller dans ce schéma. La cas d'Hakimi évoqué plus haut en est le parfait exemple. Mais le PSG n'a pas la profondeur d'effectif qui va avec sur certains postes. Les deux sorties du Marocain face à Lens et Strasbourg ont illustré le phénomène. Contre les Artésiens, il a été remplacé par un joueur à vocation plus offensive, Angel Di Maria, qui s'est totalement oublié dans le repli sur l'égalisation lensoise. Contre les Alsaciens, Hakimi a cédé sa place à Thilo Kherer, dont les limites techniques ont handicapé les sorties de balle parisiennes, condamnant le PSG à subir davantage la pression d'une équipe strasbourgeoise qui a égalisé sur une action venue du côté droit défensif de Paris. Le symbole d'un système qui nécessite plus que les autres des profils spécifiques.

La fiabilité de Ramos

L'Espagnol a un poste clé depuis son retour de blessure, dans l'axe de la défense à trois mise en place par Mauricio Pochettino. C'était visiblement l'une des conditions nécessaires pour convaincre l'entraîneur parisien de tester ce schéma. Si Marquinhos a lui aussi le profil pour tenir ce rôle, repositionner le Brésilien dans l'axe laisserait un trou sur le côté droit de la charnière, où Kehrer n'offrirait pas la même fiabilité. Ramos est en quelque sorte le garant de ce système. Mais les multiples pépins physiques rencontrés par l'ancien Madrilène remettent fatalement en cause la viabilité de cette évolution tactique sur le long terme.

