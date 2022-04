La réception de Lens, un déplacement à Strasbourg : il restera des affiches alléchantes sur le papier pour le Paris Saint-Germain après le Classique de dimanche contre l'Olympique de Marseille. Mais ce match de clôture de la 32e journée sera bien le dernier grand rendez-vous de la saison des Parisiens, éliminés en Coupe de France et en Ligue des champions. Le dernier match sous tension. Et presque une finale pour valider ce 10e titre de champion de France qui tend les bras à Paris.

"Le Clasico est un match important. Des deux côtés. C’est le match le plus attendu en France, à part la finale de la Coupe de France, a rappelé Mauricio Pochettino devant la presse samedi. Il y a une rivalité débordante. Mais, pour nous, chaque match jusqu’à la fin de saison doit être le match, la finale pour qu’on puisse terminer de la meilleure des façons. Mais, oui, pour nous c’est une finale. Et nous devrons le démontrer dès le coup d’envoi".

Un match spécial pour nous

Paris sera très attendu dans les attitudes, alors que son dernier choc de Ligue 1, à Monaco (3-0), avait tourné au fiasco. "Les joueurs savent que c’est un Clasico, un match spécial pour nous, les supporters, le club, même pour nos familles. On a parlé de l’importance des trois points, de bien finir la saison. On espère qu’on donnera notre meilleure version pour être le plus proche de la victoire qui est fondamentale", a insisté le technicien argentin.

Donner la meilleure version du PSG pour tendre, petit à petit, vers un apaisement des tensions avec le public, qui devrait une nouvelle foi afficher son mécontentement dimanche soir. "J’ai toujours dit qu’avec nos fans l’équipe est toujours meilleure. Quand ils sont de notre côté, c’est un avantage. Ils nous donnent une force supplémentaire et enlèvent une partie de l’énergie à l’adversaire. Je ne peux rien demander. C’est un souhait. S’il y a des divergences, qu'ils le montrent avant ou après mais que, pendant le match, ils soutiennent l’équipe". Si Paris continue sur ses standards offensifs des deux dernières semaines, il mettra toutes les chances de son côté.

