Ligue 1 - Avant PSG - OM - Neymar est-il terminé ? "Il est dans un rôle différent"

LIGUE 1 - Régulièrement mis en cause pour son comportement sur et en dehors du terrain, Neymar a montré depuis deux matches qu'il pouvait se montrer décisif pour le Paris Saint-Germain. peut-il retrouver son meilleur niveau ? Maxime Dupuis et Martin Mosnier ne sont pas d'accord. Retrouvez l'intégralité de l'émission FC Stream Team en podcast.

00:08:34, il y a une heure