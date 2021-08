Cette fois, c’était trop gros pour croire en la thèse de l’accident. Samedi dernier, six jours après avoir sauvé la face in extremis à Metz (3-3), Lille a coulé. Dans leur antre de Pierre-Mauroy, les Dogues ont été corrigés par l’OGC Nice de Christophe Galtier (0-4). Au-delà du bilan comptable, certes peu reluisant (un point après deux journées), c’est une statistique qui attire l’attention : le LOSC a déjà encaissé sept buts en Ligue 1 cette saison, contre 23 sur l’ensemble de l’exercice précédent.

"C’est beaucoup trop", avait pesté Jocelyn Gourvennec après la rencontre face aux Aiglons. Ce chiffre inquiète, autant qu’il interpelle. Comment la défense lilloise, souvent impeccable et d’une importance capitale dans la conquête du titre de champion de France l’an passé, a-t-elle pu devenir aussi perméable ? À y regarder de plus près, les explications sont multiples. Et les raisons d'espérer un redressement prochain sont réelles, alors que se profile un déplacement à Saint-Étienne, samedi (21h).

Dans le but, un héritage difficile à assumer

Grâce à ses innombrables parades, à ses prises de balle et, aussi, à la sérénité qu’il dégageait, Mike Maignan a été un maillon-clé de la solidité nordiste en 2020-2021. Juste après le sacre, le portier français est parti à l’AC Milan. De retour de prêt, Leo Jardim a dû assumer le rôle de dernier rempart lors des deux premières journées. S’il n’a pas commis d’énorme boulette - on pourra toutefois lui reprocher sa sortie à retardement sur le 4e but niçois -, le gardien portugais n’a pas le leadership, ni l’aura de son prédécesseur au poste.

Le Lusitanien est peut-être encore trop tendre pour être titulaire dans la cage du champion de France. Qu’à cela ne tienne, ses dirigeants ont enrôlé ce jeudi - en prêt - Ivo Grbic, gardien croate de 25 ans, qui était jusque-là remplaçant à l’Atlético de Madrid. "Il a de la personnalité, de l’envergure, il est dynamique malgré sa grande taille", a détaillé Gourvennec en conférence de presse. On devrait le voir à l’œuvre très vite, peut-être dès ce week-end dans le Chaudron.

Une ligne défensive défaillante

Faire reposer l’entière responsabilité des buts encaissés jusqu’à présent sur les seules épaules de Jardim serait à la fois injuste et hors de propos, tant le portier de 26 ans n’a pas été aidé par ses défenseurs. Impériale la saison dernière, la charnière José Fonte - Sven Botman a été méconnaissable contre le Gym, tandis que Reinildo peine, lui aussi, à retrouver son meilleur niveau. Mais celui qui semble rencontrer le plus de difficultés, c’est Zeki Çelik.

Entre un Euro raté dans les grandes largeurs avec sa sélection et des velléités de départ qui risquent de ne pas être satisfaites, l’international turc n’est, pour le moment, que l’ombre de lui-même. En attendant que l’ancien de Trabzonspor se remette dans le sens de la marche, Jocelyn Gourvennec peut opter pour la carte Tiago Djalo, de retour de suspension et, selon toute vraisemblance, apte à affronter l’ASSE.

Tourner la page, enfin

Bien sûr, Boubakary Soumaré - parti à Leicester - a également laissé un grand vide dans l’entrejeu. Pour le remplacer aux côtés de Benjamin André, Xeka pourrait être préféré à Yusuf Yazici, titularisé à chaque fois par Gourvennec mais au profil plus offensif. L’essentiel, néanmoins, se trouve certainement ailleurs. Dans les têtes, encore embuées par l’euphorie de la fin mai. Dans les attitudes, pas forcément en adéquation avec celles qui avaient conduit le LOSC au sommet de la hiérarchie du foot français.

"Il faut retrouver plus d’unité, de constance, de personnalité, a martelé l’entraîneur lillois. Il faut être ensemble. La saison dernière, elle est derrière nous. C’était top, mais c’est fini." Ces propos font écho à ceux de José Fonte qui, au sortir de la débâcle niçoise, "On doit retrouver l’exigence de la compétition pour montrer notre vrai visage", a ajouté Gourvennec. Une condition sine qua non pour renouer avec une certaine solidité défensive et, évidemment, obtenir des résultats plus conformes à ceux d’un champion sortant. a martelé l’entraîneur lillois.Ces propos font écho à ceux de José Fonte qui, au sortir de la débâcle niçoise, exhortait ses coéquipiers à "oublier les célébrations" , a ajouté Gourvennec. Une condition sine qua non pour renouer avec une certaine solidité défensive et, évidemment, obtenir des résultats plus conformes à ceux d’un champion sortant.

