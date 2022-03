La machine s'est dégrippée. Muets depuis deux matches, les Lensois ont collé trois buts à Clermont (3-1), samedi après-midi. Ils ont pourtant encaissé l'ouverture du score signée Elbasan Rashani, mais ont rapidement répondu par l'intermédiaire de Kevin Danso, Florian Sotoca puis Massadio Haïdara. Le RC Lens remonte provisoirement à la sixième place, en attendant les autres rencontres de la 29e journée de Ligue 1.

Le Stade Bollaert a vécu un après-midi parfait, ponctué par l'ovation réservée à Jonathan Clauss. Remplacé en fin de partie, le piston lensois, nouvellement appelé en équipe de France , a savouré cette marque de respect et s'est emparé du micro après le coup de sifflet final pour lancer les chants. Ragaillardi par cette bonne nouvelle, attendue de longue date, Clauss s'est révélé précieux et a été impliqué sur deux des trois buts de son équipe.

Des erreurs d'inattention

Et dire que Clermont avait plombé l'ambiance d'entrée de jeu, quand Elbasan Rashadi a surgi au second poteau de Wuilker Faríñez pour le tromper de près (0-1, 9e). Une ouverture du score plutôt logique. Mais les Sang et Or, habillés de jaune et de bleu en hommage à l'Ukraine, ont fait cesser la mauvaise blague auvergnate. Les bons mouvements se sont succédé et Lens a été récompensé de ses efforts, profitant de trois erreurs d'inattention pour enfoncer les Clermontois.

Plus d'infos à suivre...

