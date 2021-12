Pour la première de Dupraz, Sainté a été sérieux face à La Duchère : le résumé vidéo

J'entends jouer mon rôle mais je veux qu'il soit partagé. Nous allons nous maintenir parce que chacun d'entre nous aura donné le meilleur de lui-même". Pascal Dupraz a enfilé son casque, allumé son gyrophare et s’est équipé de sa lance à incendie. Il est fin prêt à jouer les pompiers de service chez les Verts. ". Pascal Dupraz a enfilé son casque, allumé son gyrophare et s’est équipé de sa lance à incendie. Il est fin prêt à jouer les pompiers de service chez les Verts. Installé sur le banc de Saint-Etienne le 14 décembre dernier pour une pige jusqu’en juin 2022, il fait face ce mercredi à son premier test en championnat contre le FC Nantes (21h). Et ceci n’est pas un exercice.

Ad

Ligue 1 Marquer sans Mbappé : la tâche compliquée qui attend le PSG à Lorient IL Y A UNE HEURE

"Oh ! C’est marqué dans quel livre qu’il faut de suite aller leur prendre le ballon (à l’équipe adverse) ? Vous verrez, plus on va reculer, plus on va être serrés et plus leurs passes seront difficiles". Voilà ce qu’on a pu entendre lors d’une séance dirigée par l'ancien technicien d'Evian Thonon Gaillard, qui ne semble pas souhaiter révolutionner son équipe, encore moins la Ligue 1. Il a signé un contrat de six mois, il est ici pour maintenir Sainté, actuellement lanterne rouge du championnat.

Plus meneur d’hommes qu’entraîneur ?

Pas de "Dupraz ball" en perspective donc, plutôt une approche que les observateurs du football qualifient de "pragmatique". "J'ai des recettes pour que l'équipe aille mieux" assure Dupraz. En effet, une équipe regroupée, capable de subir, c’est le premier ingrédient du mythe de l’entraîneur sauveur.

Ensuite, il faut un leader, capable de mener ses hommes au combat. Pascal Dupraz sait le faire, il l’a déjà montré en Ligue 1 avec Toulouse. Chacun se rappelle de la fin de saison 2015/2016 et la remontée au classement spectaculaire du Téfécé, qui avait repris dix points de retard à Reims, le premier non relégable, en autant de journées. Et de sa causerie légendaire, à H-2 du dernier match de la saison.

Une méthode de management à laquelle Dupraz compte se tenir, elle est sa marque de fabrique. Assez en tout cas pour en faire un livre : Une saison avec Pascal Dupraz - Leçons de leadership. Lors de sa présentation à la presse, il a d'ailleurs planté le décor. "La confiance représente au moins 50% de la performance" a-t-il assuré. Avant de compléter : "Et je vais m’employer à ce que les attitudes des joueurs fassent que les supporters les encouragent".

Des ingrédients pour bâtir un CV d’entraîneur sauveur qu’il n’est pas le premier à réunir. D’autres l’ont fait en Ligue 1, notamment celui qu’il retrouvera sur le banc du FC Nantes ce mercredi, un certain Antoine Kombouaré.

Le derby des pompiers

Arrivé la saison dernière pour éviter la relégation à un FC Nantes au bord du gouffre, l'ancien défenseur et coach PSG s’est fait une spécialité des équipes de (très) bas de tableau ces dernières saisons (Guingamp, Dijon et Toulouse). Dans un style similaire, il débarquait chez les Canaris en février 2021, après l’éviction de Raymond Domenech, en assurant que le club avait besoin “d’une reprise en main d’un coach à poigne”.

Aujourd'hui moins dans l'urgence du maintien, Kombouaré a montré qu'il pouvait faire évoluer le groupe nantais de manière moins stéréotypée, même si sa patte reste bien présente. Toujours est-il que ce sont deux techniciens aux CV de sauveurs qui s'affronteront dans un Geoffroy Guichard que Pascal Dupraz a "hâte de découvrir en match". De quoi mettre à l'épreuve sa méthode.

Kombouaré Dupraz Crédit: Eurosport

Ligue 1 Milik, un triplé anecdotique… ou le déclic ? IL Y A UNE HEURE