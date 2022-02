Englué dans les bas-fonds du classement de Ligue 1 avec 20 points après 22 matches et à un seul petit point de la place de barragiste pour la descente en Ligue 2, Bordeaux avait besoin de se renforcer vite et bien. Le mercato hivernal est donc bien tombé. Particulièrement après avoir sorti Mehdi Zerkhane de l’effectif professionnel et poussé Laurent Koscielny vers la sortie.

Il fallait donc, à minima, un renfort dans l’entrejeu et des renforts défensifs. Au pluriel car le secteur pêche en Gironde, Bordeaux est la pire défense de Ligue 1. Bilan : le club de Gérard Lopez et son directeur technique quasi homonyme ont fait mieux : deux défenseurs et deux milieux de terrain ont débarqué et Paul Baysse a été réintégré au groupe pro. Un mercato taillé pour se maintenir ? En tout cas Admar Lopes, le directeur tehcnique du club, en est certain : "L'effectif est aujourd’hui plus équilibré, avec des profils qu’on n’avait pas. [...] Oui, c’est un mercato réussi".

Ad

Ligue 1 Neymar absent à Lille, Icardi aussi IL Y A 2 HEURES

Un apport d’expérience

Deux briscards rompus aux joutes des championnats européens, et particulièrement à la version française, sont passés sous la bannière du club au scapulaire. Marcelo le premier. Devenu paria à l’OL après un match perdu 3-0 contre Angers en début de saison, il avait dégoupillé dans les vestiaires, il a atterri libre cet hiver à Bordeaux. Il apportera son expérience lourde de presque 15 ans de carrière dont plus de 150 matches avec les Gones.

C’est exactement le profil que cherchait Admar Lopes pour rassurer une charnière centrale. Il a détaillé quelques qualités du défenseur brésilien lors de sa présentation à la presse mardi : "On doit profiter de son expérience pour transmettre aux plus jeunes et à l’équipe. Tout le monde connaît ses qualités et son autorité naturelle. Il peut nous apporter ça".

Au milieu de terrain, c'est un peu la même musique. Josuha Guilavogui, plus de 100 matches en carrière avec Saint-Etienne, a signé en prêt avec option d'achat obligatoire en cas de maintien de Bordeaux dans l'élite. Lui qui a déjà connu des situations délicates avec ses clubs en championnat va amener de la sérénité. Il a en plus l'avantage de pouvoir jouer tout de suite. Jusqu'à fin décembre il était titulaire à part entière dans l'entrejeu de Wolfsburg et a figuré dans toutes les onze de départ de son club en Ligue des champions quand il était disponible.

Sacrifier le PSG pour les Bleus : Zidane fait-il le bon calcul ?

Deux paris

Recruter deux joueurs d'expérience pour solidifier un groupe, c'est un recrutement. Signer en supplément deux jeunes avec du potentiel en prêt avec option d'achat, c'est potentiellement un bon recrutement. Anel Ahmedhodzic, à 22 ans, est un défenseur central international avec la Bosnie-Herzégovine (12 sélections) et est passé par toutes les catégories de jeunes avec la Suède. Le tout assorti d'une place de titulaire indiscutable à Malmö cette saison, qui lui a permis de grandir en Ligue des champions et de rencontrer des clubs comme Chelsea ou la Juventus.

La possibilité de lever son option d'achat en fin de saison en fait d'abord une recrue intéressante, ensuite un potentiel coup financier pour un club dans le rouge économiquement. Admar Lopes l'a d'ailleurs sous-entendu lors de sa présentation : "Anel représente clairement le projet actuel des Girondins même dans une situation sportive plus compliquée que ce qu'on imaginait. C'est une opportunité pour tout le monde".

"C'est un joueur d'avenir, c'est la raison pour laquelle nous sommes très contents de l'avoir". Cette phrase a aussi été prononcée par Admar Lopes, mais concernant une autre recrue : Danylo Ignatenko (24 ans). Joueur très rugueux appartenant au Shakhtar Donetsk, où il ne s'est jamais imposé, le directeur technique portugais voit en lui un milieu de terrain capable de s'adapter à la Ligue 1 et de monter en puissance en France.

Faut-il croire encore en Ben Arfa : "Tant qu'il y a Hatem, il y a de l'espoir"

Un recrutement made in Lopez/Lopes

Pour mettre ce recrutement en perspective, il faut faire un petit saut dans le temps et dans l'espace. Retour à Lille en 2017. Nous sommes fin novembre et Marcelo Bielsa est poussé vers la sortie car le LOSC est 19e de Ligue 1. Pour relancer le club, interdit de recrutement lors du mercato hivernal, la direction doit attendre l'été.

Entre alors en scène le même Admar Lopes qui officie aujourd'hui à Bordeaux, déjà partie intégrante de la cellule de recrutement alors mise en place par Gérard Lopez dans le Nord. En un hiver il recrute deux défenseurs expérimentés. L'un est un habitué de la Ligue 1 (Jérémy Pied) et l'autre deviendra un des tauliers de l'équipe qui arrachera le titre au PSG en 2021 (José Fonte). Le rôle du Portugais aurait probablement dû être attribué cette année à Phil Jones chez les Bordelais, mais le mancunien a finalement refusé de signer à Bordeaux.

Viennent ensuite les joueurs plus prometteurs, dans les secteurs ayant besoin de renfort, signés pour une bouchée de pain voire rien du tout : Jonathan Ikoné (5M€), Zeki Celik (2,5M€), Rafael Leao et Jonathan Bamba arrivent libres. Sans prédire un avenir radieux aux Marine et Blanc grâce à un recrutement similaire, dans une moindre mesure, à celui de l'équipe qui s'est maintenue en 2018 puis est devenue championne de France trois ans après, l'analogie mérite d'être relevée.

L'objectif girondin n'est évidemment pas de devenir champion de France. Toujours est-il que Bordeaux avait besoin d'un recrutement malin, alors Bordeaux s'est inspiré d'un tour qui a déjà marché et désormais quatre nouveaux atouts dans sa manche. La deuxième partie de saison nous dira si Lopez et Lopes peuvent réitérer la magie.

La déprime de Messi, Pochettino déjà condamné : Paris peut-il s'en sortir ?

Ligue 1 Nouveau système pour une nouvelle vie : Milik, enfin épanoui IL Y A 17 HEURES