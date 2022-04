des comportements scandaleux, parfois racistes". Sale période pour Benoît Costil avec les Girondins de Bordeaux. Comme pressenti, ce n'est pas lui qui occupera la cage bordelaise contre Lille ce samedi (19h), mais bien sa doublure Gaëtan Poussin. Touché au mollet en janvier, l'international français avait fait son retour sur les terrains le 20 mars contre Montpellier à domicile, pour une prestation compliquée : il a encaissé deux buts (2-0), s'est fait copieusement sifflé par les supporters et s'est même accroché avec Florian Brunet , un ultra influent du virage sud. Après quoi les Ultramarines avaient accusé sur Twitter leur gardien d'adopter "".

Une sombre affaire et d'immenses tensions qui coûtent donc à Costil sa place dans le onze de départ, bien que son entraîneur, David Guion, avait assuré que son portier était "prêt" pour la fin de saison. Autres informations à retenir de la composition bordelaise, Thimothée Pembélé n'est pas titulaire, c'est Tom Lacoux qui sera de nouveau chargé du couloir droit de la défense. Hwang n'est pas titulaire non plus, c'est donc Dilrosun, pour sa première titularisation depuis janvier, et Elis qui animeront le front de l'attaque.

