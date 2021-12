Les Girndoins de Bordeaux ont annoncé mardi trois nouveaux cas de Covid-19. Au total, cinq joueurs ne feront pas le déplacement mercredi contre Lille. Le défenseur norvégien Stian Gregersen, le milieu malien Issouf Sissokho et l'attaquant Sekou Mara ont passé des tests PCR qui se sont révélés positifs, a indiqué l'entraîneur Vladimir Petkovic. Sissokho et Mara étaient titulaires dimanche contre les Jumeaux de Mzouzia (10-0).

En attendant les résultats des tests prévus mercredi matin, Petkovic a expliqué qu'il avait demandé à ses joueurs "de limiter les contacts". "On ne fait plus les petit-déjeuners et les déjeuners ensemble, les joueurs arrivent à l'entraînement au dernier moment et repartent tout de suite après", a-t-il déclaré. Face aux Dogues, Petkovic espère pouvoir compter sur le retour du capitaine Laurent Koscielny, commotionné lors du déplacement à Troyes (2-1) il y a dix jours. "Il va passer un test ce (mardi) après-midi et on attend l'avis des docteurs pour savoir s'il a l'autorisation de jouer".

