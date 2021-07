Bordeaux et Angers joueront-ils en Ligue 1 la saison prochaine ? Maintenus sur la pelouse, les deux clubs ont annoncé à quelques minutes d'intervalle leur rétrogradation en L2 "à titre conservatoire", à la suite de leur passage ce vendredi devant la DNCG. Les deux clubs ont d'ores et déjà annoncé leur volonté de faire appel de la décision de l'instance, et se veulent rassurants sur l'issue du dossier.

"en raison du désengagement de l'actionnaire majoritaire du club". Bordeaux a en effet été placé sous la protection du tribunal de Commerce en avril dernier, "La première audition a mis en évidence l'impossibilité de couvrir les besoins du club suite au désengagement de l'actionnaire majoritaire", précise le club au scapulaire. Les Girondins expliquent, dans un communiqué publié sur leur site, que leur rétrogradation provisoire a été prononcée. Bordeaux a en effet été placé sous la protection du tribunal de Commerce en avril dernier, après le départ du fonds d'investissement américain King Street , précise le club au scapulaire.

"La seconde audition a permis de présenter le projet de reprise et la couverture du besoin de financement par les apports des différentes parties", explique le club, qui conclut en écrivant avoir "bon espoir que le projet de reprise présenté à la DNCG, pour lequel aucune contestation majeure n’a été élevée concernant la couverture du besoin de financement exigée, permette de lever cette sanction et son maintien en Ligue 1". Le récent 12e de L1 se veut toutefois rassurant, en expliquant que le projet de reprise, porté par l'ancien président du LOSC Gérard Lopez , devrait suffire à maintenir le club en L1 après un appel., explique le club, qui conclut en écrivant avoir

Angers sanctionné... pour un document non transmis ?

Quelques minutes auparavant, le SCO Angers avait également annoncé sa rétrogradation provisoire à l'échelon inférieur. Dans un bref communiqué, le club présidé par Saïd Chabane assure avoir "pris note de cette décision", et annonce d'ores et déjà qu'il "fera appel".

L'Equipe, qui a révélé l'information "manquait un document : la signature de Wolverhampton concernant le transfert définitif du latéral Rayan Aït-Nouri", estimé à un peu plus de 20 millions d'euros. Le quotidien, qui a révélé l'information quelques minutes avant la confirmation officielle , explique les raisons de cette sanction : Saïd Chabane, contacté, a expliqué qu'il, estimé à un peu plus de 20 millions d'euros.

Chabane précise ainsi à L'Equipe qu'il n'y a "pas d'inquiétude à avoir" : "C'est la procédure normale", affirme-t-il. Les supporters d'Angers, comme ceux de Bordeaux, risquent toutefois de se ronger les ongles en attendant le verdict de l'appel...

