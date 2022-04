L’espoir pour Bordeaux, et le désespoir pour Metz. Dans ce match de la peur entre le 20e et le 19e de Ligue 1, ce sont les Girondins qui, logiquement, se sont imposés (3-1), pour laisser leur place de lanterne rouge à leurs adversaires du jour, et revenir à un point du barragiste, Saint-Etienne. Menés contre le cours du jeu, les joueurs de David Guion ont fait preuve de caractère pour renverser le scénario du match en seconde période, avec des buts de Ricardo Mangas, M’Baye Niang et Hwang Ui-Jo.

Ils n’avaient plus goûté aux joies du succès depuis le 23 janvier dernier, et l’émotion de Hwang, qui a retrouvé le chemin des filets après six journées de disette, après le coup de sifflet final, suffisait à comprendre l’importance de cette victoire pour les Bordelais face à des Messins minimalistes et qui ont fini par être punis. Incapables de marquer depuis quatre matches, les coéquipiers de Josuha Guilavogui ont fait le spectacle devant leurs supporters, et ils sont passés par toutes les émotions.

Les Bordelais se sont accrochés, et ils ont eu raison

La frustration, d’abord, après une entame tambour battant, où les locaux, au onze de départ grandement remanié par Guion, ont multiplié les situations dangereuses (5e, 8e, 13e, 17e), avant de se faire piéger sur le premier sursaut des Grenats. Après une frappe de Pape Matar Sarr devant la surface que Gaetan Poussin a repoussée en corner, les Bordelais ont vu un ancien de la maison, Nicolas De Préville, délivrer un centre millimétré pour Didier Lamkel Zé, dont la tête a fini au fond des filets (0-1, 21e).

