Il est l'homme du nouveau Bordeaux. Le club au scapulaire a annoncé, mardi soir, l'arrivée sur son banc de touche de Vladimir Petkovic. Le technicien de 57 ans a décidé de quitter ses fonctions d'entraîneur de la sélection nationale de Suisse pour rejoindre la Ligue 1 et l'un de ses clubs historiques, sauvé sur le gong par Gérard Lopez, désormais propriétaire et président du club aux six titres de champion de France.

Le timing est important pour les deux parties. Tout d'abord pour Petkovic. Le technicien réussi à casser son contrat avec la Fédération suisse de football alors qu'il était censé emmener la Nati pour une dernière aventure lors du Mondial 2022 au Qatar, en cas de qualification. Elle l'est aussi pour les Girondins qui ont attiré un nom séduisant et en vogue pour lancer leur projet renouveau.

Ligue 1 Le PSG va bientôt passer à l'action pour Pogba IL Y A UNE HEURE

Pour Bordeaux, l'arrivée de Petkovic est une preuve "d'ambition"

Dans son communiqué, Bordeaux s'est d'ailleurs réjoui de l'arrivée de Petkovic, par la voix de Gérard Lopez. “Nous sommes tellement fiers de pouvoir recruter Vladimir Petkovic. Il a le profil parfait pour s’inscrire dans un projet long terme avec le Club. A titre personnel, je dois également le remercier pour sa détermination et son envie de nous rejoindre. Cela a fait la différence. Recruter un tel coach avec une telle aura et un tel CV, c’est aussi la preuve de notre ambition pour cette saison. Je remercie également la fédération suisse pour nous avoir permis d’établir des échanges sains et productifs afin de faciliter le départ de Vladimir Petkovic.”

De son côté, la Fédération suisse de football a confirmé avoir trouvé un accord à trois bandes avec Petkovic et Bordeaux, tout en souhaitant ne pas en divulguer les modalités. Il restait encore une année et demi de contrat au technicien. "Après sept années passées à la tête de l'équipe nationale suisse, Vladimir Petkovic a demandé à l'Association Suisse de Football (ASF) de résilier son contrat actuel afin de relever un nouveau défi dans le football français. L’ASF a accédé à cette demande et a trouvé un accord avec l'entraîneur national et son nouvel employeur, les Girondins de Bordeaux, pour mettre fin à son contrat."

Un départ par la petite porte pour Gasset

Le nom de Petkovic n'est plus inconnu en France. Il s'agit bien de la personne qui avait participé à la chute de l'équipe de France en 8e de finale du dernier Championnat d'Europe. Un succès acquis aux tirs au but qui n'avait pas eu de lendemain, puisque ses hommes avaient chuté à leur tour en quarts face à l'Espagne, également aux tirs au but. Toujours est-il que le 3-4-3 de l'ancien milieu de terrain avait fait merveille face aux hommes de Didier Deschamps à Bucarest.

Après Huit années à la tête de la Nati, l'homme de 57 ans avait envie de reprendre les commandes d'un club, lui qui avait dirigé des clubs prestigieux en Suisse comme les Young Boys de Berne (2008-2011) et le FC Sion (pour une courte période en 2012). Son passage le plus marquant en club restait à ce jour celui à la Lazio, entre 2012 et décembre 2013, où il avait remporté une Coupe d'Italie en mai 2013 lors d'un derby romain.

Son arrivée met surtout fin à l'aventure de Jean-Louis Gasset en tant qu'entraîneur principal. Arrivé il y a un an comme pompier de service, l'ancien adjoint de Laurent Blanc a passé une saison en enfer, sous fond de maintien et de crise institutionnelle pour le FCGB. C'est un départ par la petite porte pour lui.

Jean-Louis Gasset, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux, en conférence de presse le vendredi 30 avril 2021 Crédit: Getty Images

Ligue 1 La mission : Der Zakarian face au défi de la défense brestoise IL Y A 4 HEURES