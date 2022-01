Bordeaux - Strasbourg : 4-3

Longtemps, on a bien cru que la fatalité allait finir par rattraper Bordeaux face à Strasbourg. Dans un fauteuil après 40 premières minutes divines, un but d’Ellis (21e) et un doublé de Hwang (17e, 39e), les Girondins ont été absorbés par leurs démons. Le réveil des Alsaciens et la peur de gagner des Bordelais ont offert une fin de rencontre sous tension après le doublé d’un Kevin Gameiro définitivement retrouvé (43e, 57e). Mais le sauveur du jour s’appelait Hwang qui s’est offert un triplé magnifique en fin de match (90e) et a sauvé les fesses de son entraîneur Vladimir Petkovic. Le but de Waaris dans le temps additionnel n’y a rien changé (90e+7). Les Girondins sont désormais 17es, Strasbourg, toujours 4e, laisse s’échapper Marseille et Nice sur le podium.

Ce qu’on en retient : Le sauvetage de Petkovic après une semaine en forme de séisme.

Clermont - Rennes : 2-1

À l’aller, Rennes avait été sans pitié avec le promu clermontois, étrillé au Roazhon Park (6-0). Même si le score a été beaucoup plus serré cette fois, le CF63 tient sa revanche. Ce n’était néanmoins pas gagné d’avance, et ce d’autant plus parce que Baptiste Santamaria avait ouvert le score pour les Rouge et Noir (0-1, 19e). Mais les Bretons ont ensuite été punis par deux de leurs anciens joueurs. Formé au SRFC et prêté aux Auvergnats par Nice, Lucas Da Cunha a été le plus prompt dans la surface pour égaliser (1-1, 60e). Puis Jordan Tell, qui ne s’était jamais imposé dans l’Ille-et-Vilaine, a donné l’avantage aux locaux (2-1, 71e). À l’arrivée, Clermont prend un bol d’air salutaire au classement (15e).

Ce qu’on en retient : Cinquième défaite sur les sept derniers matches de Ligue 1 pour les Rennais, qui perdent encore des points importants dans la course à l’Europe.

Nantes - Lorient : 4-2

Nantes a tenu son rang face à Lorient ce dimanche. Comme la semaine dernière, Girotto s’est montré efficace sur coup franc (39e). Et quand l’inévitable Kolo Muani y est allé de sa mine en lucarne (53e), on ne donnait pas cher de la peau des Merlus. Mais les Lorientais ont marqué à deux reprises par Moffi (56e) et Soumano (86e). Problème pour eux, les Nantais sont revenus à chaque fois dans les secondes suivantes par Bukari (70e) et Geubbels (88e). Les hommes de Kombouaré sont désormais 8es à trois points de la 4e place. Lorient, 19e, est toujours en grand danger.

Ce qu’on en retient : Et si Nantes s’offrait une deuxième partie de saison plus ambitieuse que prévu ?

Les Nantais tombeurs de Lorient Crédit: Getty Images

Angers - Troyes : 2-1

Le succès décroché à Montpellier en milieu de semaine (0-1) avait été porteur de belles promesses pour Troyes. Les hommes de Bruno Irles n’ont cependant pas réussi à enchaîner, ce dimanche à Angers. Pourtant, Brandon Dominguès avait mis l’ESTAC sur de bons rails en faisant preuve d’opportunisme (0-1, 11e). Mais les Angevins ont réagi dans la foulée, Yoann Salmier puis Giulian Biancone ont commis l’irréparable dans la surface et Thomas Mangani, impitoyable, s’est fendu d’un doublé sur penalty, (1-1, 26e et 2-1, 37e). La seconde période n’y a rien changé et les Troyens restent en danger (16es).

Ce qu’on en retient : Succès précieux pour le SCO (12e), qui maintient la zone rouge à distance respectable.

