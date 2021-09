France Football, est un homme d'habitudes : il ne manque jamais une occasion de mettre en avant le vertueux modèle de "l'institution OL", saute sur chaque décision défavorable à son club En 34 ans de métier, Jean-Michel Aulas a développé ce que l'on pourrait appeler "des automatismes". Le patron de l'Olympique lyonnais, récemment élu "meilleur président de l'histoire du foot français" par, est un homme d'habitudes : il ne manque jamais une occasion de mettre en avant le vertueux modèle de "l'institution OL", saute sur chaque décision défavorable à son club pour critiquer vertement l'arbitrage , dit tout ce qu'il pense (ou presque) sur Twitter et lutte, parfois contre vents et marées, parfois contre ses propres supporters, pour défendre ses choix.

Ces dernières années, "JMA" a régulièrement usé d'un autre argument pour donner un petit coup de pouce à ses entraîneurs. L'outil ? La causerie. L'idée ? Vanter les discours de l'intimité du vestiaire lyonnais, afin de crédibiliser les coaches et, par la même occasion, leur offrir un peu de temps.

Il trouve la bonne harmonie et je trouve cela formidable, a confié Jean-Michel Aulas Je suis venu voir quelques causeries, il a un vrai ascendant, et c'est la première fois que je voyais des joueurs applaudir leur coach après sa causerie." Le Néerlandais n'est pourtant pas le premier à bénéficier de compliments similaires. Sylvinho, lui, avait eu droit au processus inverse. Le président des Gones vient de jouer l'une de ses cartes fétiches pour évoquer le début de mandat de Peter Bosz, bien plus convaincant dans la philosophie de jeu que dans les résultats. ", a confié Jean-Michel Aulas à nos confrères de l'Equipe en début de semaine.." Le Néerlandais n'est pourtant pas le premier à bénéficier de compliments similaires. Sylvinho, lui, avait eu droit au processus inverse.

Décembre 2019 : Garcia, la causerie salvatrice avant le chaos

Le contexte

Rudi Garcia est installé depuis plusieurs mois mais la mayonnaise ne prend pas. Ni sur le terrain, où l'OL a bouclé une première partie de saison particulièrement médiocre. Encore moins dans les tribunes, où les supporters n'ont toujours pas accepté la venue de l'ancien coach de l'OM, pas toujours très tendre avec le club rhodanien dans le passé.

Le 10 décembre 2019, Lyon joue sa qualification pour les huitièmes de C1 face à Leipzig. Et l'obtient miraculeusement (2-2) après avoir été mené de deux buts à la pause et malgré une prestation très pauvre dans le contenu. Sur le terrain, ça dégénère : une altercation éclate entre certains joueurs et des membres des Bad Gones . Le climat est délétère.

La causerie qui avait plu à Jean-Michel Aulas

Face au RB Leipzig, il a fait une causerie à la mi-temps exceptionnelle. Je ne sais pas si elle était à la base de la réaction des joueurs, mais elle était exceptionnelle. J'aime travailler avec Rudi Garcia, j'ai confiance en lui, et aujourd'hui je dis qu'il fait du bon travail". ( ". ( sur RMC

Ce qu'il s'est passé ensuite

réécrire l'histoire". Malgré le parcours surprise de l'OL lors du Final 8 de la Ligue des champions à l'été 2020 puis une première partie de saison suivante brillante - les Gones étaient en tête de Ligue 1 à mi-parcours - Rudi Garcia annonce qu'il claque la porte après avoir manqué la qualification pour la C1. Sa direction n'a de toute façon rien fait pour le retenir. Au moment de partir, l'entraîneur s'en prend à Juninho , sans le nommer. Ce qui poussera Jean-Michel Aulas à monter au créneau et à l'accuser de "".

Février 2019 : Genesio, une causerie "exceptionnelle" avant une prolongation de contrat… annulée

Le contexte

Bruno Genesio survit. Malgré le désamour d'une bonne partie des supporters lyonnais et une première moitié de saison délicate, l'entraîneur rhodanien parvient à redresser la pente et emmener son équipe avec lui. Depuis le début de l'année civile, l'OL a enchaîné six matches de L1 sans défaite, avant d'affronter le PSG. Les Gones renversent l'ogre parisien. Leur entraîneur, lui, est toujours en quête d'une prolongation de contrat...

La causerie qui avait plu à Jean-Michel Aulas

"Les termes ont été fixés [au sujet de la prolongation de contrat, NDLR], mais une fois de plus il a su préparer son équipe, choisir les joueurs, faire une causerie exceptionnelle en donnant à ses joueurs la confiance qui leur a permis de faire le match qu'ils ont fait. Bien sûr qu'il marque des points, mais il en marque depuis 3 ans."

Ce qu'il s'est passé ensuite

à un climat assez négatif pour ne pas dire plus, qui constitue un frein important pour l'équipe, le club et les joueurs", comme il l'admettra lui-même, Bruno Genesio décide finalement de quitter son poste. Une débandade. Lyon alterne le bon et le franchement médiocre avant de complètement caler au début du mois d'avril. L'élimination en demi-finale de Coupe de France face à Rennes passe extrêmement mal, alors que Jean-Michel Aulas avait prévu d'annoncer la prolongation de contrat de son entraîneur ce soir-là . Finalement, le dirigeant rhodanien décide de repousser sa décision en fin de saison. Mais face "", comme il l'admettra lui-même, Bruno Genesio décide finalement de quitter son poste.

Octobre 2019 : Sylvinho, le contre-exemple

Le contexte

Premier entraîneur choisi par Juninho, Sylvinho manque complètement ses débuts sur le banc de l'OL. Jamais le club rhodanien n'avait si mal débuté une saison depuis la dernière année du mandat de Claude Puel, en 2010. Et après six matches sans victoire en Ligue 1, le derby face à Saint-Etienne se profile. Jean-Michel Aulas, qui avait fait le choix de laisser un peu de place à "Juni" sur la scène médiatique, reprend les commandes. Et critique, de manière indirecte, les causeries de l'entraîneur brésilien, bien plus à l'aise lorsqu'il s'agit de chauffer les supporters à blanc au centre d'entraînement.

Ce qui n'avait pas plu à Jean-Michel Aulas

Il faut que Juninho soit plus proche des causeries, du vestiaire. Avec Sylvinho, ils doivent jouer le jeu d'une complémentarité totale. Il a un bagage de connaissances techniques qui méritent d'être plus exploitées. Il faut donner à Sylvinho encore plus de possibilités d'interagir avec Juninho. Pour moi, un directeur sportif peut aller jusqu'à donner des conseils, voire poser des exigences sur la manière de jouer, les dispositifs ou les consignes tactiques." ( ." ( sur L'Equipe

Ce qui s'est passé ensuite

La défaite dans le derby (1-0) est celle de trop. Dans la foulée, la direction lyonnaise lance la procédure de rupture de contrat du Brésilien. Et s'apprête à accueillir Rudi Garcia.

