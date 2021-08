RMC ou L'Equipe, faisant état d'un ras-le-bol de la direction au sujet de la mentalité de certains joueurs. On ne pourra pas reprocher à Peter Bosz de surprotéger ses joueurs. Alors que l'Olympique Lyonnais a très mal débuté sa saison – un nul contre Brest (2-2), une défaite à Angers (3-0), le contexte est tendu dans le Rhône. Il y a eu le feuilleton Marcelo , les coups de gueule du technicien néerlandais ou encore les différentes informations parues chez nos confrères deou, faisant état d'un ras-le-bol de la direction au sujet de la mentalité de certains joueurs.

Une atmosphère pesante à laquelle les supporters lyonnais ont répondu par une banderole pour le moins cash : "Bougez-vous ou cassez-vous", ont-ils affiché au centre d'entraînement vendredi matin. Réponse de Peter Bosz, quelques minutes plus tard, en conférence de presse : "Je suis tout à fait d'accord avec ça".

Ligue 1 "On retient sa mentalité plus que ses prestations" : Emerson, recrue idéale dans le contexte OL ? IL Y A 3 HEURES

J'ai vu de l'envie à l'entraînement

L'ancien entraîneur de l'Ajax avait tout de suite souligné un problème d'état d'esprit après la claque reçue face au SCO. Vendredi, il en a remis une couche. "Je l'ai dit dimanche, le foot commence par la mentalité. J'en ai parlé aux joueurs, je leur ai rappelé ça, mais normalement, je ne devrais pas avoir à le faire, c'est la base ! Mais j'ai vu de l'envie, cette semaine, à l'entraînement."

Un entraînement qui s'est déroulé sans Marcelo, écarté du groupe professionnel. "On a pris cette décision ensemble, parce qu'on a pensé que c'était mieux pour l'équipe et pour le club. Mais ce dont on a parlé entre nous restera entre nous", a expliqué Bosz. Le coach de 57 ans aimerait certainement avoir d'autres sujets à aborder, mais doit reprendre des bases avant de pousser le travail tactique...

Ligue 1 Messi et Neymar ne seront pas à Brest, Di Maria et Verratti de retour IL Y A 5 HEURES