Deux dates pour un choc. Le match entre l'OL et l'OM sera rejoué le mardi 1er février (21h) ou le jeudi 10 février (21h), en fonction du parcours des Marseillais en Coupe de France. "Cette grande affiche faisant partie du lot Top 10, la Commission des compétitions a eu pour objectif de programmer la rencontre à la meilleure date possible, afin d'offrir le plus grand spectacle sportif, tout en tenant compte des contraintes très fortes du calendrier", a justifié l'instance.

Ainsi si Marseille bat Montpellier le samedi 29 janvier en huitièmes de finale de la Coupe de France, le match sera joué le 1er février. Cette date n'arrange pas vraiment le club de Jean-Michel Aulas, qui sera privé à ce moment-là de Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta, retenus par leur sélection. En cas d'élimination phocéenne, ce sera le 10 février.

Le 21 novembre dernier, cette rencontre de la 14e journée de L1 a été interrompue après seulement quelques minutes, après qu'une bouteille d'eau lancée par un spectateur a touché le Marseillais Dimitri Payet qui tirait un corner. La Commission de discipline de la LFP a décidé de retirer un point à l'OL, et de rejouer le match à huis clos, au Groupama Stadium de Décines-Charpieu.

