Marseille accélère encore sur le mercato. L'OM a officialisé dimanche sa quatrième recrue estivale avec la signature de Cengiz Ünder. L'ailier international tuc, qui fêtera ses 24 ans le 14 juillet prochain, arrive de l'AS Rome sous forme de prêt avec option d'achat. Ce prêt jusqu'au 30 juin 2022 est assorti d'une "contrepartie variable d'un montant maximal de 500 000 euros", indique le club giallorosso dans un communiqué. Par ailleurs, l'accord prévoit, en fonction de certains critères sportifs, une "obligation d'achat définitive pour 8,4 millions d'euros", précise la Roma. Le club italien touchera aussi 20% du montant du transfert lors d'une future vente du joueur. Ünder rejoint Konrad de la Fuente, Gerson et Leonardo Balerdi, transféré définitivement du Borussia Dortmund, parmi les renforts du club phocéen pour la saison à venir.

Annoncé très rapidement comme l'un des grands espoirs du football turc, Ünder n'a pas totalement répondu aux attentes jusqu'ici. Arrivé de Basaksehir en 2017 pour un montant avoisinant les 15 millions d'euros, il a inscrit 17 buts en 88 matches toutes compétitions confondues durant trois saisons à la Roma. Prêté par le club italien à Leicester en septembre dernier, Ünder n'est pas parvenu à s'imposer comme un titulaire chez les Foxes, avec seulement 9 apparitions en Premier League et aucun but inscrit.

L'OM n'en a pas moins mis la main sur un joueur encore prometteur et capable de dynamiser son attaque par sa vitesse et sa capacité d'élimination. Les dirigeants olympiens sont d'ores et déjà tournés vers d'autres secteurs de jeu pour poursuivre leur recrutement. L'arrivée du milieu français Mattéo Guendouzi en provenance d'Arsenal, également sous forme de prêt, ne devrait plus tarder à être officialisée selon le journaliste italien Nicolo Schira. Tout comme celle du gardien espagnol de l'AS Rome, Pau Lopez. La révolution estivale promise par Pablo Longoria est bien en marche sur la Canebière.

