Je n’ai jamais été un entraîneur de passage. Je vais avoir 56 ans et je suis à mon troisième club. Pourquoi je ne serais pas ici ?", a-t-il assuré en conférence de presse. Avant de planifier les futures semaines de son club. Les deux incendies sont définitivement éteints. Après Antoine Kombouaré, qui a annoncé qu'il restait du côté du FC Nantes ce jeudi après-midi , Christophe Galtier a fait de même. Sous contrat jusqu'en 2024, l'entraîneur de l'OGC Nice ne quittera pas la Côte d'Azur. "", a-t-il assuré en conférence de presse. Avant de planifier les futures semaines de son club.

"Bien sûr, il y aura des réunions de travail pour améliorer ce qui doit l’être, pour éviter de revivre une deuxième partie de saison comme ça, a assuré Galtier. On doit énormément travailler pendant les vacances des joueurs (...) La venue de Jim Ratcliffe cette semaine (propriétaire du club, ndlr) ? Sa présence est un signal fort pour les joueurs, les entraineurs, le staff technique, mais aussi pour tout le club. Il a une grande détermination pour qu’on soit plus performant. On doit s’améliorer, développer la culture de la gagne. Sa présence dans ce sens-là était très importante."

Lors de la prochaine et ultime journée de Ligue 1, l'OGC Nice se déplace sur la pelouse du Stade de Reims (samedi, 21h).

