Il paraît qu'un derby ne se joue pas, mais qu'il se gagne. Pour l'ASSE, bien mal en point au classement de Ligue 1, autant dire que celui face à l'OL dimanche soir (20h45) s'annonce capital, voir vital. Derniers, les Verts vont jouer gros face à leur meilleur ennemi. Tout comme Claude Puel, dont la démission a été réclamée par le Chaudron, samedi, lors de la défaite face à l'OGC Nice.

Selon L'Equipe , Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance, soutiendrait toujours son coach malgré la situation actuelle. Mais c'est un peu moins le cas du côté de Roland Romeyer, le président du directoire, qui aurait de plus en plus de difficultés avec Puel, dont la tête pourrait donc se jouer ce week-end. En parallèle, le quotidien révèle que ce dernier aurait eu un "" avec Denis Bouanga à la mi-temps du match contre Nice. Remplacé, le joueur de 26 ans aurait décidé de partir sous la douche sans écouter les consignes de son entraîneur, qui lui avait pourtant ordonné de rester. Le derby se rapproche, et l'ambiance est visiblement déjà incadescente du côté des Verts.