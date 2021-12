Le Progrès et RMC Sport, l'entraîneur stéphanois a reçu sa lettre de mise à pied dans la foulée de sa conférence de presse, avant un entretien préalable à un licenciement. Cette fois, cela ne pouvait plus continuer. Humilié sur sa pelouse par le Stade Rennais dimanche après-midi (0-5) , l'AS Saint-Etienne de Claude Puel a concédé son neuvième revers de la saison pour rester englué à la dernière place du classement. La défaite de trop, puisque selon plusieurs médias dontet, l'entraîneur stéphanois a reçu sa lettre de mise à pied dans la foulée de sa conférence de presse, avant un entretien préalable à un licenciement.

Dupraz et Guion en pole ?

Au-delà des piètres résultats des Verts, la gronde des supporters se faisait de plus en plus pressante : des "Puel démission" ont encore été scandés à plusieurs reprises en tribunes dimanche, avant qu'un cordon de CRS ne protège les joueurs d'éventuels débordements après le coup de sifflet final. Si de démission il n'y aura pas, Puel va donc bel et bien quitter le Forez. Selon Le Progrès, Jean-François Soucasse, président exécutif du club, devrait s'entretenir rapidement avec des candidats à la succession de l'ancien entraîneur de l'OL. Parmi eux, Pascal Dupraz et David Guion apparaîtraient en pole position.

"Le groupe bataille et va se relever. Nous n'avons pas le droit de lâcher. Il faut recommencer une série", lançait le Castrais en conférence de presse à l'issue de la rencontre. Mais c'est sans lui que les Verts vont tenter de se remettre à l'endroit. Arrivé avec une casquette de manager général du club le 4 octobre 2019, le technicien également passé par les bancs des Southampton et Leicester aura échoué dans les grandes largeurs, lui qui visait encore la Ligue des champions en début d'année 2020.

Puel : "L’objectif de Saint-Etienne, c’est la Ligue des champions"

