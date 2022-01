La LFP a annoncé des nouvelles dates pour Clermont-Strasbourg, reporté en raison du brouillard, et le match entre Angers et Saint-Etienne, décalé à cause du Covid-19 Pour Clermont-Strasbourg, rencontre comptant pour la 19e journée de L1 qui n'avait pas pu se tenir le 22 décembre en raison d'une piètre visibilité, la rencontre aura finalement lieu le mercredi 19 janvier à 19h au stade Gabriel-Montpied de Clermont-Ferrand.

Concernant SCO-ASSE, duel de la 20e journée dont la LFP a acté le report face à la présence de 19 cas de Covid-19 dans les rangs angevins, le match se tiendra finalement le mercredi 26 janvier à 19h. En revanche, la rencontre Lyon-Marseille, interrompue en novembre après quelques minutes de jeu seulement en raison de jets de projectiles et donnée à rejouer par la commission de discipline, reste à reprogrammer.

Face à la recrudescence de cas positifs au Covid-19 dans les clubs, la LFP risque de se heurter à un casse-tête pour reprogrammer ses matches alors que certains clubs, comme Marseille, Lyon ou Lille restent en lice dans les compétitions européennes et disposent de peu de dates de repli.

