Le match Clermont-Strasbourg, initialement programmé mercredi lors de la 19e journée de Ligue 1, a dû être reporté "à une date ultérieure" en raison d'un brouillard rendant la visibilité difficile au stade Gabriel-Montpied, a annoncé la Ligue de football professionnel (LFP). "En raison des conditions climatiques, le match Clermont Foot 63 - RC Strasbourg Alsace (...), initialement prévu le mercredi 22 décembre 2021 à 21h00, est reporté à une date ultérieure qui sera déterminée par la Commission des compétitions de la LFP", a écrit la Ligue dans un communiqué.

A quelques minutes du début du match, l'arbitre et les deux clubs ont constaté la très faible visibilité sur la pelouse auvergnate, avec un épais brouillard et des températures hivernales proches de 0 degré. "Les clubs étaient d'accord sur le fait que les conditions étaient très compliquées et sur un report de la rencontre", a expliqué l'arbitre, M. Bastien Dechepy, au micro du diffuseur Amazon Prime Video. "On se donnait la possibilité d'attendre 21h00 pour voir si le brouillard se levait, ce qui n'a pas été le cas", a-t-il poursuivi. "On a pris la décision, collégiale, avec les représentants des deux clubs." Cette rencontre devra donc être reprogrammée début 2022 entre Clermont, 16e de L1 avant cette 19e journée, et Strasbourg, 7e.

