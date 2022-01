Le Stade Rennais avait terminé son année 2021 en championnat par deux défaites de rang, contre Nice (1-2) et à Monaco (2-1), des concurrents directs dans la course aux places européennes. Et après une élimination précoce contre Nancy en Coupe de France, il a repris 2022 sur les mêmes bases en Ligue 1 : par une défaite dans les derniers instants de son choc au Stade Bollaert, samedi soir (1-0). Un troisième revers consécutif qui fait forcément tâche. Au classement… et dans le contenu.

Car si la première période fut plutôt équilibrée et intéressante tactiquement des deux côtés, à défaut d'être totalement débridée, les Rennais ne sont jamais vraiment revenus des vestiaires. En 90 minutes, les Rouges et Noir n'ont tiré que cinq fois, en ne cadrant jamais. Mais lors des 45 dernières, ils n'ont enregistré qu'une seule tentative. Indigne d'une formation qui a su atteindre un niveau très nettement supérieur il y a de cela quelques semaines.

Ad

Ligue 1 Le dernier quart d'heure, là où tout oppose Lyon et le PSG IL Y A UNE HEURE

J'ai rarement vu mon équipe à ce niveau-là

"Pas satisfait ? C'est le moins que l'on puisse dire, a balayé un Bruno Genesio au regard noir, au micro de Canal+. J'ai rarement vu mon équipe à ce niveau-là. Peut-être en début de saison face à Reims ou Angers, et encore, je ne pense pas qu'on ait atteint tel niveau technique et un tel manque d'occasions et de tirs dans un match comme ce soir. Lorsqu'on a récupéré le ballon, on a eu un déchet incroyable, ce qui ne nous a pas permis d'avoir des occasions. C'est surtout ça qui me gêne, parce qu'en plus il y avait la place pour le faire, on n'était pas forcément mis sous pression".

Deux frappes cadrées dans chaque mi-temps et une certaine prudence assumée par séquences : Lens craignait effectivement son adversaire du soir. Mais le club nordiste s'est montré plus consistant sur la durée. Plus déterminé, aussi. "On ne peut pas se comporter comme ça, ne faire que défendre et rendre les ballons sans arrêt, a insisté Genesio, pas plus calme au micro de Prime Video. Ce n'est pas possible de ne faire absolument rien quand on a le ballon et de se contenter de subir et de défendre sur des attaques lensoises".

Il n'y a rien à retenir de ce match

Lovro Majer, qui avait notamment impressionné face à Lyon, et Martin Terrier, capable de coups d'éclats réguliers cette saison, ont été remplacés dès la 56e minute de jeu. Gaëtan Laborde ne s'est distingué que sur un but refusé pour hors-jeu, lui qui n'a plus marqué depuis sept matches toutes compétitions confondues. Jonas Martin et Baptiste Santamaria ont perdu des ballons et se sont agacés. A l'arrivée, il n'y avait, en gros, rien à sauver.

"Le contenu est catastrophique ce soir, a repris l'ancien entraîneur de l'OL sur Prime Video. A part nos quatre défenseurs qui ont subi beaucoup et qui ont été plutôt bons dans ce domaine-là, pour le reste il n'y a rien à retenir de ce match et notamment de cette seconde période face à une équipe qui nous craignait aussi". Il ne serait donc pas étonnant de voir le technicien de 55 ans effectuer quelques changements dans son onze de départ au moment de recevoir Bordeaux dimanche prochain.

"On a fait trois, quatre mois de très haute volée parce qu'on s'est comporté en équipe. Je trouve que depuis quelques temps et notamment ce soir, on a eu beaucoup trop de comportements individuels, et on a été sanctionnés logiquement", a-t-il conclu sur Canal+. Le jeu, les attitudes : rien n'allait. Et les prochaines causeries risquent d'être salées.

Ligue 1 Il fond sur Zlatan : jusqu’où Mbappé va-t-il grimper dans la hiérarchie des buteurs du PSG ? IL Y A UNE HEURE